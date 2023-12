Portal odnosi się do niedawnego incydentu antysemickiego, do którego doszło w Sejmie, kiedy poseł Grzegorz Braun zgasił menorę chanukową gaśnicą. Wydarzenie to wywołało szok wśród posłów wszystkich partii. Portal informuje, że w ciągu kilku godzin zebrano 11 tys. euro na pokrycie kary dla Brauna, co świadczy o wsparciu dla antysemityzmu w Polsce.

Teorie spiskowe dotyczące Żydów

Portal cytuje również Michała Bilewicza, dyrektora Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, który twierdzi, że około 40% Polaków wierzy w teorie spiskowe dotyczące Żydów. Bilewicz zauważa również obecność wtórnego antysemityzmu w polskiej polityce, który trywializuje lub nawet zaprzecza zbrodniom na Żydach.

Portal przypomina o kontrowersjach wokół wypowiedzi profesor Barbary Engelking, która stwierdziła, że „Żydzi byli nieprawdopodobnie rozczarowani postawą Polaków podczas wojny”. Po jej wypowiedzi rząd PiS wyraził oburzenie, utrzymując, że Polacy byli ofiarami i bohaterami, a nie sprawcami zbrodni.

Fala antysemityzmu w Polsce

Portal pisze również o fali antysemityzmu w Polsce w 1968 roku, po której około 13 tysięcy Żydów opuściło kraj. W artykule podkreślono, że oficjalna narracja nie jest samokrytyczna i obarcza winą za te wydarzenia narzucony Polsce przez Moskwę rząd.