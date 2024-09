Polska oczywiście podtrzymuje integralność terytorialną Ukrainy, co do tego nie ma wątpliwości i wielokrotnie to podkreślałem - powiedział Sikorski na briefingu dla polskich mediów w Waszyngtonie. Natomiast na konferencji miała miejsce hipotetyczna dyskusja w gronie ekspertów w trybie off the record gdzie zastanawialiśmy się, jak realizować sugestie samego prezydenta Zełenskiego, o tym, jak odzyskać Krym. On mówił o działaniach dyplomatycznych- dodał szef MSZ.

Minister odpowiedział w ten sposób na pytanie dotyczące jego wypowiedzi z konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej w Kijowie. Według ukraińskich mediów Sikorski proponował oddanie Krymu pod mandat ONZ z perspektywą organizacji w odległej przyszłości referendum na temat statusu terytorium.

"Scysja" między Sikorskim a Zełenskim

Szef polskiej dyplomacji odniósł się też do doniesień o "scysji" między nim i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim m.in. na temat zbrodni wołyńskiej i ekshumacji ofiar. Wspieramy Ukrainę wojskowo, wspieramy Ukrainę finansowo, humanitarnie, ale jak to między sąsiadami bywa, czasami są też sprawy do załatwienia i o tym też rozmawiamy- powiedział minister. Potrzebujemy żywszych i jeszcze bardziej intensywnych kontaktów z Ukrainą na rzecz jej przystąpienia do Unii Europejskiej, liczymy też, że Ukraina okaże też wrażliwość na nasze postulaty - dodał.

Sikorski rozpoczął w piątek wizytę w Stanach Zjednoczonych od wykładu na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w ramach serii wykładów poświęconej pamięci Zbigniewa Brzezińskiego. Obecnie spotyka się też z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'iem Sullivanem. W czasie kilkudniowej wizyty minister ma również spotkać się z czołowym doradcą ds. bezpieczeństwa wiceprezydent Kamali Harris, Phillipem Gordonem, a także odbyć serię spotkań dwustronnych ze swoimi odpowiednikami z innych krajów podczas tygodnia wysokiego szczebla na otwarciu nowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Sikorski poleci też do Michigan, by odwiedzić siedzibę firmy General Dynamics Land Systems, producenta czołgów Abrams oraz spotkać się z miejscową Polonią.