Zełenski, który rozpoczął w niedzielę wizytę w USA, a w czwartek spotka się z prezydentem Bidenem w Białym Domu, był pytany przez ABC m.in. czy jego "plan zwycięstwa" zakłada negocjacje z Rosją.

Kulisy "planu zwycięstwa"

Tu nie chodzi o negocjowanie. Nie, tu chodzi o most prowadzący do dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny (...). Tu chodzi o wzmocnienie Ukrainy, jej armii i Ukraińców. Tylko będąc w mocnej pozycji możemy naciskać na Putina, by powstrzymał tę wojnę - powiedział.

Koniec wojny w Ukrainie?

Ocenił też, że wojna w Ukrainie jest bliższa końcowi, niż wielu się to wydaje.

Myślę, że jesteśmy bliżej pokoju, niż myślimy. Jesteśmy bliżej końca wojny - powiedział. Zełenski stwierdził również, że Putin "bardzo się boi" w związku z ukraińską okupacją części obwodu kurskiego.

Dlaczego? Bo jego ludzie zobaczyli, że nie potrafi obronić całego swojego terytorium - powiedział.

Spotkanie z Trumpem?

Ukraiński prezydent we wtorek weźmie udział w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wojny w Ukrainie, zaś w środę wystąpi w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego. Według doniesień w środę może też spotkać się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, zaś dzień później spotka się z prezydentem Bidenem i wiceprezydent Harris w Białym Domu.