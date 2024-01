Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wyjątkowe święta

Babcia to wyjątkowa osoba w życiu każdego dziecka. Każdy obiad przygotowany przez nią jest smaczniejszy i bardziej aromatyczny od tego podanego w nawet najlepszej restauracji. Żadne wypieki nie mogą równać się z tymi, które przygotuje właśnie ona. Tylko ona też potrafi ze spokojem wysłuchać i pomóc w każdym problemie. Zawsze ma czas i nigdzie się nie spieszy. Wydaje się, że ciepło, które od niej bije, jest w stanie ogrzać cały świat.

Tak samo ważną osobą dla każdego dziecka jest również dziadek. Potrafi naprawić nawet to, co inni już dawno spisali na straty. Żartuje i rozśmiesza na każdym kroku. Jednak kiedy trzeba, potrafi być poważny i służyć wnukom swoją życiową mądrością i radą w każdej sytuacji. Jest odważny i nieustraszony. Nie trzeba przy nim bać się nawet największych potworów czyhających pod łóżkiem.

Nic dziwnego, że kiedy nachodzi 21 i 22 stycznia wnukowie chcą wypowiedzieć lub napisać piękne i wzruszające życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pragną słowami wyrazić to, co czują i przekazać ukochanym seniorom najlepsze życzenia. Chcą również podziękować im po prostu za to, że każdego dnia są obecni w ich życiu. Wnukom zazwyczaj zależy na tym, aby uczynić to za pomocą wyjątkowych słów, które przynajmniej w części będą w stanie oddać ogrom miłości, którą do nich czują.

Z tego powodu z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przygotowują dla nich wyjątkowe laurki, przedstawienia w przedszkolach i szkołach oraz obdarowują ich kwiatami i prezentami. Są to radosne święta, w czasie których wnukowie mogą przypomnieć babciom i dziadkom jak ważnymi osobami są w ich życiu i jak wiele dla nich znaczą.

Dzień Babci i Dzień Dziadka: Piękne i wzruszające życzenia

Kochani! Dziękuję Wam za troskę i cierpliwość, za ciepło, opiekę, ogromne serce i za poświęcony czas.

Życzę Wam dużo zdrowia, samych słonecznych dni, miłości najbliższych i pogody ducha na każdy dzień.

***

W dniu tak uroczystym, w dniu Waszego święta, składam Wam życzenia, o Was pamiętam. By życie Wasze kwiatami było usłane, tak piękne i czyste jak letni poranek.

***

Babciu, Dziadku, chodźcie z nami. Damy wam łąkę z kwiatami. Do wąchania, patrzenia. A do łąki dodamy życzenia. Nawet, gdy się zachmurzy na niebie, nawet, gdy się kłopotów nazbiera, my uśmiechamy się do siebie zawsze. Jak dziś, jak teraz!

***

W dniu Waszego święta chcę Wam życzyć, abyście spełniali swoje marzenia, uśmiechali się tak często, jak dotychczas (a nawet częściej!) i umieli w każdym dniu dostrzec coś pięknego i wyjątkowego. Dziękuję Wam za bycie tak wspierającymi i kochanymi osobami.

***

Z okazji Waszego święta, życzę Wam przede wszystkim zdrowia, siły oraz niegasnącej radości życia. Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiech i satysfakcję, a Wasza mądrość i doświadczenie nadal będą dla nas wszystkich inspiracją. Dziękuję za każdy wspólny moment i za to, że zawsze mogę na Was liczyć.

***

Drodzy Babciu i Dziadku, w Waszym dniu chciałbym życzyć Wam przede wszystkim zdrowia, które jest tak cenne, miłości, która ogrzewa serca, i radości, która sprawia, że każda chwila jest wyjątkowa. Niech każdy dzień przynosi Wam powody do dumy i szczęścia. Wszystkiego najlepszego!

Piękne i wzruszające życzenia na Dzień Babci

Babciu, niech każdy Twój dzień będzie równie piękny, jak wspomnienia, które dzięki Tobie mam. Wszystkiego najlepszego!

***

Za to, że codziennie siebie ofiarujesz, za troskę i cierpliwość Tobie Babciu dziś dziękuję. Za ciepło, którego nie znajdę w żadnej innej osobie. Za miłość i opiekę dziś dziękuję Babciu Tobie! Jesteś dla mnie miłości i ciepła ostoją. Jesteś Babcią najwspanialszą, a do tego moją!

***

Babuniu moja najdroższa, miłość jaką mi okazujesz jest najsłodsza, przede wszystkim szczera, prawdziwa i bezwarunkowa. Dlatego właśnie chciałabym Ci podziękować i piękne życzenia Ci podarować, z głębi serduszka płynące, takie szczere i gorące: szczęścia, zdrówka i miłości,

oraz wszelkiej radości. Żyj Babciu sto lat!

***

Kochana Babciu! Jak można pomieścić w sobie tyle troski, ciepła i miłości. Jak można podarować innym tyle uśmiechu, dobroci i radości. Jak można zdobyć zdolność, by w trudnych chwilach nieść pociechę. Jak można powiedz, Babciu, stać się jak Ty – cudownym człowiekiem? Z okazji Twojego święta życzę Ci zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

***

Kochana Babciu! W dniu Twojego Święta sięgam po wspomnienia. Dziękuję Ci za troskę o moje wszystkie zmartwienia. Za uśmiech Twój codzienny i bajki opowiadane. Za każdą chwilę z Tobą i najlepsze śniadanie. Za Życie Mojej Mamy, które w Tobie się poczęło. I za Twoje dobre serce, które wszystkich nas garnęło. Za wszystko, co dobre Kochana Babciu z serca Ci dziękuję. A za to co złe przepraszam i życzenia Ci podaruję. Abyś w zdrowiu nam żyła przez długie, długie lata i nigdy nie zaznała goryczy tego świata.

Dzień Dziadka. Piękne i wzruszające życzenia

Na Ciebie zawsze można liczyć. W Dniu Dziadka chcę Ci życzyć zdrowia i siły do życia. Jest jeszcze tyle do odkrycia i jeszcze tyle do zrobienia. Niech zdążą się spełnić Twoje marzenia!

***

Dziadku Ty mnie życia uczyłeś,wszystko co miałeś mi poświęciłeś, nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej, więc dziś Ci daję me serce w podzięce.

***

Kochany Dziadku, przyjmij te życzenia i wiedz, że me serce nigdy się nie zmienia, a więc w Twe Święto,

w dniu pełnym radości życzę zdrowia, szczęścia, pogodnej starości.

***

Drogi Dziadku, w tym wyjątkowym dniu, życzę Ci zdrowia, szczęścia, słońca blasku. Niech każdy dzień przynosi Ci radość i spokój, dziękuję za miłość, uśmiechy i każdą wspólną chwilę. Jesteś moim bohaterem, Dziadku kochany!

***

Dziadku mój kochany, jesteś plasterkiem na rany, rozpieszczasz mnie i wspierasz, uczysz, jak dobro wybierać, znasz wiele historii ciekawych i uczysz prawdziwej zabawy. Zabawny w tym jesteś na dokładkę. Dziękuję, że jesteś moim Dziadkiem!