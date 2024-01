Jeśli w Dzień Babci i Dziadka nie mamy możliwości odwiedzenia bliskich osobiście, to warto wysłać im SMS-a lub wiadomość z życzeniami. Na pewno dziadkowie docenią ten gest i pamięć, nawet od już starszych wnuków. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji gotowych do wysłania wiadomości.

Dzień Babci i Dziadka 2024

Dzień Babci i Dzień Dziadka wypadają w kalendarzu dzień po dniu. Pierwsze święto obchodzimy 21 stycznia, a drugie 22 stycznia. Ze względu na to, że święta te następują bezpośrednio po sobie, zazwyczaj obydwojgu składamy wspólne życzenia.

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka do SMS-a

W te dwa szczególne dni wnuczkowie obdarowują swoich dziadków nie tylko drobnymi upominkami i laurkami, ale również życzeniami. Dziękują w nich najstarszym członkom rodziny przede wszystkim za ich obecność.

Babciu, Dziadku kocham Was moi mili,

życzę Wam, byście jeszcze sto lat żyli!

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka

chcę Wam złożyć serdeczne życzenia,

byście lat setnych dożyli,

nie wiedząc, co to zmartwienia.

Ile gwiazd w wieczornym mroku

ponad naszym krajem lśni,

tyle przynieś drogim Dziadkom

jasnych i szczęśliwych dni.

No bo po to są dziadkowie,

By pomagać wnukom swym.

Wspierać w trudnych chwilach życia,

Dawać przykład życiem swym.

Kocham mocno Babcię, Dziadka

To nie żarty moi mili

Dzisiaj im życzenia składam

By sto latek jeszcze żyli.

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka do Messengera

Życzenia i wierszyki z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka bez wątpienia zachwycą nie tylko w wiadomości na Messengerze. Warto ich także użyć do laurki czy nawet wypowiedzieć podczas rodzinnego spotkania.

Za to wszystko wam składamy,

Podziękowań całą moc!

I na dzisiaj wam życzymy,

Choć - bez wnuków - jedną noc!

W dniu Twojego święta,

Twój wnuczek o Tobie pamięta.

Oczywiście składam życzenia:

szczęścia, zdrowia i zadowolenia!

Najdrożsi dziadkowie dziś wasze święto,

Więc w dniu Babci i Dziadka życzę wam tysiąca prezentów,

Zdrówka na długie lata i wielu smakołyków.

Pieniędzy na koncie, ciepłych kapci i miłości bez liku!

Czasu nie starczy na podziękowania,

za Twą miłość i nieustanną chęć pomagania,

Niech się spełni wszystko, o czym snujesz marzenia,

a los Ci wynagrodzi wszystkie wyrzeczenia.

Dużo czasu wolnego, samych przyjemności.

Jak najmniej kłopotów i wiele radości!

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania.

Tylko miękki fotel i coś do chrupania!