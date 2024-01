Dzień Babci i Dziadka jest obchodzony praktycznie na całym świecie. W tym szczególnym dniu wnuczkowie obdarowują swoich dziadków drobnymi prezentami i składają im życzenia, okazując wdzięczność za ich obecność. Historia tego święta w Polsce jest naprawdę interesująca.

Skąd się wziął Dzień Babci w Polsce?

W 1964 roku tygodnik "Kobieta i Życie" przedstawił propozycję ustanowienia Dnia Babci. Choć pomysł ten nie został natychmiast przyjęty, to nie został zapomniany. Rok później, dzięki "Tygodnikowi Poznańskiemu", rozpoczęto lokalne obchody Dnia Babci w Poznaniu. Choć początkowo były one skromne i miały charakter jedynie lokalny, z czasem idea ta zyskała popularność w innych regionach Polski.

W Poznaniu wszystko zaczęło się przypadkowo. 21 stycznia 1965 roku, podczas sztuki "Drzewa umierają stojąc" Alejandro Casony, Mieczysława Ćwiklińska obchodziła swoje 85. urodziny, grając rolę Babci. Ryszard Danecki, dziennikarz "Expressu Poznańskiego", wpadł na pomysł uczczenia rocznicy jej urodzin i jednoczesnego podziękowania za doskonały występ.

Danecki przekazał Ćwiklińskiej tort i kwiaty, informując, że to z okazji Dnia Babci, obchodzonego właśnie 21 stycznia w Poznaniu. Pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę i szybko zdobył popularność. Jeszcze tego samego dnia warszawski "Express Wieczorny" relacjonował o poznańskim Dniu Babci. Tak oto 21 stycznia 1966 roku ogłoszono, że w ten dzień oficjalnie obchodzimy Dzień Babci.

Skąd się wziął Dzień Dziadka?

W Polsce Dzień Dziadka jest obchodzony 22 stycznia. Tradycja weszła znacznie później do polskich zwyczajów niż Dzień Babci. Było to aż 14 lat później. W 1978 roku Telewizja Polska zainicjowała konkurs, w którym prosiła o propozycje daty dla tego święta. Chociaż data urodzin Mieczysława Fogga (30 maja) zdobyła dużą popularność, ostatecznie postanowiono obchodzić Dzień Dziadka dzień po Dniu Babci.

Krótkie życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Krótkie życzenia na Dzień Babci w formie wierszyków będą wręcz idealne do zapamiętania dla młodszych dzieci. Babcia i dziadek na pewno docenią pracę, jaką dziecko włożyło w nauczenie się rymowanki.

Moja babcia przyszła,

chociaż źle się czuje.

Ach! Babciu kochana!

Bardzo Ci dziękuję.

Czyś, Babciu, okularów

dziś nie zapomniała?

Włóż je, bardzo proszę,

żebyś mnie widziała.

Tobie, Mój Kochany Dziadku,

życzę szczęścia i dostatku.

Uśmiechaj się zawsze,

bo kocham cię szczerze,

w domu, w kinie, na spacerze.

Babciu, dziadku, cóż wam dam?

Tylko jedno serce mam!

A w tym sercu same róże,

żyjcie więc nam jak najdłużej!

Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków

są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami

już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

Choć Babcia z Dziadkiem lubią przesadzać

próbując wnukom swoim dogadzać,

to kocham ich za to ogromnie

i za to, że zawsze są koło mnie,

wtedy gdy ich potrzebuję,

Babciu i Dziadku – dziękuję!

Ile gwiazd w wieczornym mroku

na niebie co noc lśni,

tyle przynieś drogim Dziadkom

wielce szczęśliwych dni.

Śmieszne życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Takie wierszyki na Dzień Babci i Dziadka można nie tylko wyrecytować, ale również wpisać do laurki i wręczyć wraz z upominkiem. Takie własnoręcznie robione kartki to wspaniały sposób na sprawienie mnóstwa radości wszystkim babciom i dziadkom. Z kolei te śmieszne i rymowane życzenia na pewno na dłużej pozostaną w ich pamięci i sprawią, że uśmiech zagości na ich twarzach.

Wychowali swoje dzieci,

A czas ciągle leci, leci.

Dzisiaj na pociechę mają

Wnuki, które ich kochają!

Niechaj dziadzio z babciunią tak nam długo żyją,

póki komar i mucha morza nie wypiją.

A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,

niech się dziadzio z babcią nażyją do woli.

Kocham mocno Babcię, Dziadka

To nie żarty moi mili

Dzisiaj im życzenia składam

By sto latek jeszcze żyli.

W poniedziałki - pomyślności

a we wtorki - mnóstwo radości,

w środy i czwartki - precz zmartwienia!

Niech i w piątki żadnych strapień nie ma.

Na sobotę i niedzielę życzę odpoczynku wiele!

To nie koniec życzeń jeszcze,

emerytury życzę znacznie większej!

Niech Wam życie płynie miło,

żeby Wam też trosk ubyło!

W dniu Święta Dziadka i Babci

zamiast poczciwych kapci

od wnuków serdeczne życzenia –

niech się Wam spełnią Wasze marzenia!

Babcia z dziadkiem dziś świętują

wszystkie wnuki więc pracują.

Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.

W kuchni błyszczą już talerze

wnusia babci bluzkę pierze.

Wnusio już podaje kapcie

– bardzo kocham swoją babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz

Święto dziadków ważna rzecz!

Dziś dzień dziadków, nie psocimy,

tylko dobrze Wam życzymy.

Wybronicie nas od draki

bośmy małe rozrabiaki.

Całujemy Was serdecznie,

żyjcie długo, nawet wiecznie!