Dzień Babci i Dzień Dziadka. Święta obchodzone nie tylko w Polsce

Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone są w wielu krajach na całym świecie. Na przykład w USA Dzień Dziadków obchodzony jest w pierwszą niedzielę po święcie pracy przypadającym w pierwszy poniedziałek września. Już w 1978 roku ówczesny prezydent USA Jimmy Carter ustanowił Dzień Dziadków świętem ogólnonarodowym. Natomiast np.: we Francji święto babć obchodzone jest od 1987 roku i przypada ono na pierwszą niedzielę marca, natomiast obchody święta dziadków przypadają na pierwszą niedzielę października.

W Polsce święta dziadków są obchodzone w styczniu: Dzień Babci - 21 stycznia, zaś Dzień Dziadka - 22 stycznia. W naszym kraju święto babci stało się popularne od czasu, kiedy to w 1965 roku artystka Mieczysława Ćwiklińska występowała gościnnie, grając rolę babci w sztuce "Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casona. Obchodziła ona wówczas swoje 85. urodziny. Aby je uczcić, przygotowano dla niej wielki tort z napisem ”Dla babci” i wręczono wraz z kwiatami po pierwszym akcie. Pomysł na obchodzenie Dnia Babci pojawił się już rok wcześniej, w tygodniku ”Kobieta i Życie”. Święto szybko stało się popularne i wkrótce zaczęto obchodzić także DzieńDziadka.

Skąd wywodzi się tradycja składania życzeń?

Życzenia w różnej postaci zawsze są wyrazem naszych dobrych uczuć, pamięci oraz życzliwości w stosunku do osób, które nimi obdarowujemy. Tradycja składania życzeń z różnych okazji jest obecna w naszej kulturze od wielu lat. Kiedyś przykładano do nich znacznie większą wagę, ponieważ wierzono, że słowa mają moc sprawczą. A każde dobre słowo było traktowane jako forma daru (prezentu). Wierzono również, że to czego sobie życzymy, będzie miało pozytywny wpływ na nas i na nasze życie.

Piękne życzenia dla Babci i Dziadka. Idealne do SMSa i Messengera

Życzenia to nie tylko wyraz pamięci i dobrych uczuć, ale także miły dodatek do prezentów. Piękne życzenia z dobrym słowem na pewno ucieszą babcie i dziadków. Jedni lubią sami układać życzenia z okazji święta babci i dziadka, inni zaś wolą skorzystać z gotowych. Jeśli szukasz pięknych życzeńz okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka to mamy coś dla ciebie. Krótkie życzenia sprawdzą się idealnie do wysłania smsem lub za pośrednictwem aplikacji takich jak Messenger.

***

Kochana Babciu, Kochany Dziadku!

Czas jak koło szybko krąży,

rok za rokiem szybko mija.

Z życzeniami wnuczek/wnuczka dąży,

niech Wam tylko szczęście sprzyja.

***

Kochana Babciu w dniu twojego święta,

życzę byś była zawszę uśmiechnięta

i Ty drogi Dziadku miej uśmiech na twarzy,

niech Ci się spełni wszystko o czym marzysz.

***

Wesołe słońce wesoło patrzy

i ciepły uśmiech posyła babci.

I ja też, Babciu, mam dziś dla Ciebie

uśmiech jak słonko jasne na niebie.

***

Kochany Dziadku!

Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności,

na DzieńDziadka dużo gości,

by te chwile były miłe i krążyły jak motyle.

***

Nie umiem pisać, układać wierszy,

a ten DzieńDziadka/DzieńBabci jest moim pierwszym.

Nie umiem czytać, nie umiem liczyć

Mama pomaga mi Tobie życzyć.

Niech Twoje życie będzie radosne!

Powitaj w zdrowiu dwusetną wiosnę!

***

W dniu Twojego święta,

Twój wnuczek o Tobie pamięta.

Oczywiście składam życzenia,

szczęścia, zdrowia i zadowolenia!