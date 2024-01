W czwartek ze stanowiska rzecznika odwołana została kpt. SG Anna Michalska. Sama Michalska jeszcze wieczorem potwierdziła, że od piątku przestanie pełnić funkcję rzeczniczki. Podziękowała dziennikarzom za współpracę.

Michalska obowiązki rzeczniczki prasowej KG SG sprawowała od 2021 roku, czyli roku, w którym rozpoczął się kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej.

W Straży Granicznej Michalska służy od 2006 roku - do 2018 roku w bieszczadzkim oddziale SG, później w komendzie głównej. Od 2007 roku pracowała w służbach prasowych formacji.

Pierwszy zgrzyt

Praca rzeczniczki nie obyła się bez wpadek. Pierwszy zgrzyt oglądaliśmy na żywo 6 października podczas konferencji prasowej - przypomina "Onet". Wówczas rzeczniczka konsekwentnie unikała odpowiedzi na kilkukrotne pytanie reporterki TVN24 o los dzieci migrantów z placówki w Michałowie. Anna Michalska za każdym razem podawała, że dzieci razem z rodzicami zostały zawrócone na linię granicy. Nie odpowiedziała, w jakim miejscu konkretnie. Przekonywała, że to informacje tajne i nie może ich ujawnić ze względu na stan wyjątkowy.

Co państwu to da, gdzie zostały przewiezione? Po co pani ta informacja? - denerwowała się rzeczniczka SG.

Interesuje mnie to jako dziennikarza - nie dawała za wygraną Agata Adamek.

Michalska powiedziała wreszcie, że chodzi o 180 kilometrowy odcinek granicy z Białorusią, z wyłączeniem rzek i bagien, po czym poprosiła o kolejne pytania.

Dzieci z Michałowa

Drugi zgrzyt nastąpił kolejnego dnia. Na pytanie reporterki TVN24 o stan zdrowia i powody "przepchnięcia" na stronę białoruską dwóch kurdyjskich rodzin z dziećmi bez dopuszczenia pełnomocnika, rzeczniczka zaczęła od poprawki: Po raz kolejny proszę używać fachowych słów. Straż Graniczna nikogo nie przepycha. Zawracamy do linii granicy.

Po kilku kolejnych pytaniach, reporterka TVN24 wróciła do sprawy dzieci spod placówki Straży Granicznej w Michałowie. Zanim skończyła zadawać pytanie, Michalska wtrąciła: - Uwielbiam ten temat, słucham?

Nowy komendant SG

W ubiegłym tygodniu powołany został nowy komendant główny SG. Generał brygady SG Robert Bagan, zastąpił gen. dyw. SG Tomasza Pragę, który na czele Straży Granicznej stał od 2018 roku.