W rozmowie na antenie RMF FM Marek Sawicki powiedział, że jego zdaniem "to jest ten moment, ten czas, gdy Donald Tusk po powrocie z Brukseli, po odbudowaniu PO, dobrym wyniku w wyborach parlamentarnych, w sposób naturalny powinien być kandydatem na prezydenta".

Reklama

Poseł PSL podkreślił jednocześnie, że to jego własna opinia.

PSL-Trzecia Droga poprze Trzaskowskiego?

Zapytany o wybory samorządowe i o to, kto zasiądzie na fotelu prezydenta Warszawy odparł, że "kandydat powinien się zobowiązać, że przyjmuje kandydowanie i "prezydentowanie" na pełną kadencję, na okres pięciu lat. - Jeśli prezydent Warszawy za 1,5 roku powie, że funduje nam kolejne wybory, to nie będzie to fair - zaznaczył dodając, że ceni sobie prezydenturę Rafała Trzaskowskiego.

Reklama

Reklama

- Jeśli będzie sugestia z tamtej strony, żebyśmy jako PSL-Trzecia Droga wsparli tego kandydata, to będę namawiał naszych członków z Warszawy, żeby takiego poparcia udzielili pod warunkiem, że będzie on kandydatem na całą kadencję - powiedział.

Reset konstytucyjny - czy to możliwe?

Marek Sawicki stwierdził, że resetu w sensie zakończenia kadencji Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego w obecnych warunkach parlamentarnych i przy prezydencie Andrzeju Dudzie nie da się przeprowadzić.

- Nie tylko, że nie ma większości 2/3, bo nawet 3/5 były proponowane. Chcę wyraźnie podkreślić, że w mojej ocenie propozycje tego typu nie będą podpisane przez pana prezydenta. Trzeba usiąść i poczekać na propozycje profesora Bodnara - podkreślił.

Sawicki wskazał, że w propozycjach mogłaby się znaleźć akceptacja dla sędziów, których Andrzej Duda powołał na wniosek neo-KRS. - Ale jednocześnie powinna zostać zawarta umowa z prezydentem, że w trybie konstytucyjnym odnawiamy TK, KRS i SN - mówił poseł PSL.