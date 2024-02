Kto podlega lustracji

Wprowadzona w ubiegłym roku lustracja instytucji budżetowych miała doprowadzić do paraliżu państwa i lawiny zwolnień. Na razie IPN ujawnił 50 urzędników z 49 urzędów, którzy powinni stracić zatrudnienie.

Zdaniem ekspertów wdrożenie rozwiązań lustracyjnych w administracji rządowej miałoby sens ok. 30 lat wcześniej. Obecne rozwiązania są spóźnione, a co więcej - w odniesieniu do wielu stanowisk, zwłaszcza pomocniczych, wątpliwe prawnie. Szukanie współpracowników i pracowników w urzędach będzie trwało jeszcze przez wiele lat.

Lustrację urzędników przewiduje ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1195). Weryfikacja dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. i jest wieloetapowa.

