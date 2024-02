Wojciech Młynarski był jednym z najwybitniejszych polskich tekściarzy, śpiewającym poetą. Napisał słowa do wielu polskich przebojów. Wojciech Młynarski zmarł 15 marca 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny.

Po dwóch nieudanych małżeństwach słynny artysta poznał kobietę, którą obdarzył ogromnym uczuciem. Była to Joanna Kossowska. Śmierć poety bardzo nią wstrząsnęła, ostatnich chwil nie mogli spędzić razem. O to miała żal do jego dzieci.

Pożegnanie Joanny Kossowskiej

"Joanna odeszła. Wczoraj o 4:20. Przefrunęła do Nowego Świata we śnie. O dniu i miejscu pogrzebu poinformuję was (na prośbę rodziny) później. Żegnaj Joasiu. Przytul się do Wojtka i bądźcie szczęśliwi na zawsze" - napisała Elżbieta Adamiak na facebookowym profilu.

"Stworzyłam mu bezpieczny i ciepły dom, miał we mnie przyjaciela i oparcie" — napisała wieloletnia partnerka Młynarskiego przed laty w swoich mediach społecznościowych. Choć nigdy nie wzięli ślubu, kochali się i żyli razem jak małżeństwo. Gdy się poznali, artysta był już po dwóch rozwodach. Cierpiał też na chorobę dwubiegunową.

Dzieje miłości Joanny Kossowskiej i Wojciecha Młynarskiego

Pierwszą żoną Wojciecha Młynarskiego była Adrianna Godlewska, z którą doczekał się trójki dzieci. Wojciech Młynarski odszedł od pierwszej żony w dniu jej 49. urodzin. Tuż po tym ożenił się z Jadwigą Młynarską, lecz to małżeństwo dobiegło końca zaledwie po roku.

Joannę Kossowską poznał w klubie Tygmont. Otoczyła go opieką. Przy niej objawy choroby dwubiegunowej miały w końcu się uspokoić. "Przez 11 lat naszego związku Wojtek nie miał nigdy manii, najbardziej uciążliwej dla otoczenia fazy choroby afektywnej dwubiegunowej, na którą cierpiał od lat. Nie miał, bo miał dobry, bezpieczny dom" — napisała Joanna Kossowska na swoim Facebooku.

Kiedy stan poety się pogorszył, jego dzieci podjęły decyzję o umieszczeniu bardzo chorego ojca w domu opieki. Według słów Joanny Kossowskiej bliscy artysty nigdy nie udzielili jej informacji na temat miejsca jego pobytu. Znalazła go sama.

"Po 11 wspólnych latach, miłości i przyjaźni, nigdy nie pożegnałam się z Wojtkiem Młynarskim. Wojtek umarł dwa tygodnie po mojej nieudanej wizycie w domu opieli - 15 marca 2017 roku" - przekazała za pośrednictwem Facebooka.