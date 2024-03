Obywatele RP zasługują na to, aby w Polsce działał sąd konstytucyjny, który w pełni realizuje swoje zadania konstytucyjne – mówił Adam Bodnar podczas konferencji.

Zmiany w TK

Przedstawiamy założenia czterech aktów prawnych dotyczących kompleksowej reformy Trybunału Konstytucyjnego - dodał minister sprawiedliwości. W ich skład wchodzą: uchwała Sejmu w sprawie usunięcia aktów kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działania TK, ustawa o zmianie konstytucji, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, ustawa wprowadzająca ustawę o TK.

Ostra reakcja sędziego TK

Do tych zmian odniósł się sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Wyrembak. Koalicyjna większość zapowiada, że za chwilę zademonstruje poziom swojego szacunku oraz poziom swojej pogardy wobec tych najbardziej fundamentalnych zasad i wartości, na jakich opiera się się polski ład konstytucyjny i ustrojowy - napisał na portalu X.

Sędzia uznał, że nawet jeśli uchwała w sprawie TK zostanie podjęta przez Sejm, nie będzie miała mocy prawnej. Zamach anno Domini 2024, który ma się dokonać prawnie bezskuteczną uchwałą koalicyjnej większości, ani Trybunału Konstytucyjnego, ani Prezes TK, ani Sędziów TK, z oczywistych powodów jurydycznych, dotknąć nie może i nie dotknie - ocenia.

Belka komentuje słowa Wyrembaka

Profesor Marek Belka, komentując słowa sędziego, wyraził, że jest w stanie przytoczyć tylko ulubione motto polityków PiS. Słychać wycie, znakomicie - powiedział były premier. Europoseł został zapytany, czy projekty zmian wymiaru sprawiedliwości uspokoją konflikt, czy jednak go zaognią. Co tu można zaogniać, kiedy stan obecny jest nieznośny. Ta instytucja jest używana do blokowania jakichkolwiek zmian w polskim systemie prawnym. Można powiedzieć, że gorzej już nie może być- skomentował Belka.

Były prezes NBP wyraził również przekonanie, że możemy oczekiwać manifestacji lub przeszkód w realizacji tych zmian. Teraz mają gęby pełne konstytucji i pełne praworządności. To jest skrajna bezczelność i hipokryzja - dodał Marek Belka.

Życiorys sędziego

Jarosław Wyrembak urodził się 12 marca 1967 roku w Wieluniu. Jest polskim prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym, doktorem habilitowanym nauk prawnych, nauczycielem akademickim, notariuszem, członkiem Trybunału Stanu, a także sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który został zaprzysiężony 30 stycznia 2018 roku.

Wyrembak jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora.

Od 1992 do 2011 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Prawa Karnego UW. Pracował jako profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Praktykował jako adwokat, a w 2011 roku rozpoczął wykonywanie zawodu notariusza. Warto zaznaczyć, że Jarosław Wyrembak jest nazywany sędzią-dublerem. W 2018 roku zajął miejsce zmarłego sędziego Henryka Ciocha.