Monika Pawłowska zyskała rozpoznawalność jako aktywistka związana z partią Wiosna, założoną przez Roberta Biedronia. W 2020 roku, będąc członkinią Lewicy, aktywnie brała udział w protestach na polskich ulicach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Ponadto była zaangażowana w działalność polityczną w partii Porozumienie, kierowanej przez Jarosława Gowina, co przyniosło jej rozpoznawalność.

W 2021 roku Pawłowska zaskoczyła wielu ogłaszając publicznie swoje przystąpienie do partii Prawo i Sprawiedliwość. W wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku kandydowała już do Sejmu z ramienia tejże partii. Niestety, mimo wysiłków, nie udało jej się wówczas zdobyć mandatu parlamentarnego. Została wyprzedzona m.in. przez Mariusza Kamińskiego. Teraz, w kontekście głośnego zamieszania z udziałem działacza PiS i byłego szefa CBA, to właśnie Pawłowska objęła po nim mandat. 6 marca złożyła ślubowanie w Sejmie.

Oświadczenie majątkowe Moniki Pawłowskiej

Monika Pawłowska złożyła oświadczenie majątkowe we wrześniu 2023 roku, które rzuca światło na jej finanse. W 2019 roku deklarowała brak oszczędności, jednak pod koniec 2021 roku udało jej się zaoszczędzić 20 tysięcy złotych. Z biegiem czasu suma ta wzrosła do 100 tysięcy złotych. Przed odejściem z parlamentu Monika Pawłowska poinformowała, że ma 25 tys. zł oszczędności.

Monika Pawłowska posiada dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych, wyceniany na 150 tysięcy złotych, oraz korzysta z auta Skoda Superb z 2009 roku. Od teraz, każdego roku będzie otrzymywać ponad 150 tysięcy złotych z tytułu uposażenia i diety poselskiej.

Nie posiada żadnej waluty ani papierów wartościowych, nie prowadzi też działalności gospodarczej ani nie zasiada we władzach żadnej spółki. Dodatkowo nie posiada żadnych zobowiązań finansowych ani kredytów.

W oświadczeniu na koniec kadencji w rubryce IX - Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, lub zajęć z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu - Monika Pawłowska wpisała uposażenie (110 874,40 zł), dietę (34 259,94 zł), dietę opodatkowaną (7 259,94 zł), dietę nieopodatkowaną (27 000 zł) oraz koszty podróży służbowych (515,98 zł).

Monika Pawłowska wraca do Sejmu

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Monika Pawłowska startowała z czwartego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 7 (Chełm), którą prowadził Mariusz Kamiński. Zajęła wówczas pierwsze nieobejmujące mandatu miejsce.

Po ostatecznym skazaniu byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji w związku z aferą gruntową marszałek Sejmu Szymon Hołownia orzekł wygaśnięcie jego mandatu. W związku z tym Monika Pawłowska otrzymała szansę objęcia mandatu, którą również wykorzystała. Początkowo decyzję tę kwestionowało Prawo i Sprawiedliwość.

Według opinii polityków związanych z partią Jarosława Kaczyńskiego, mandat Mariusza Kamińskiego (podobnie jak mandat skazanego w tym samym procesie Macieja Wąsika) nigdy nie przestał obowiązywać, co oznaczałoby, że Monika Pawłowska jest 461. posłem.

Przed złożeniem ślubowania Monika Pawłowska zapowiadała swoje zainteresowanie dołączeniem do klubu parlamentarnego PiS, jednak teraz wiadomo, że nie będzie mogła tego zrobić. Istnieje możliwość, że zostanie wykluczona z partii.