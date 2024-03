Protest rolników 11 marca. Utrudnienia w Wielkopolsce

Trwa kolejna odsłona protestu rolników. W poniedziałek, 11 marca rolnicy blokują m.in. zjazd z autostrady A2 oraz główne trasy dojazdowe do Poznania. Łącznie w Wielkopolsce zgłoszono aż 18 zgromadzeń. Według zapowiedzi, potrwają one do godz. 18.

Rolnicy protestują też w Tarnowie Podgórnym. Tam zgromadzenie pojawiło się na DK32 (Aleja Solidarności od ronda Lecha Wałęsy przez rondo Tadeusza Mazowieckiego).

Protest rolników 11 marca. Incydent w Tarnowie Podgórnym

Doszło też do incydentu przed urzędem w Tarnowie Podgórnym. Jeden z rolników rozrzucił obornik. Według informacji wielkopolskiej policji, mężczyzna podjechał pod gmach urzędu i rozrzutnikiem rozrzucił zawartość obornika.

Rolnik został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych, a także zobowiązano go do posprzątania terenu.

Obornik przed urzędem w Tarnowie Podgórnym. Komunikat rolników

Rola Wielkopolski przyznała się do incydentu w Tarnowie Podgórnym.

"Dla wójta gminy Tarnowo Podgórne najważniejsze są interesy dużych korporacji. Mimo wydania decyzji o zgodzie na strajk, wójt pod naciskami dwóch sieci handlowych decyzję wycofał 'w trosce o interesy mieszkańców i podatników'. Postanowiliśmy za tą decyzję podziękować!" – napisano w mediach społecznościowych.

Organizacja dołączyła do wpisu film przedstawiający moment rozrzucenia obornika.

Protest rolników. Rolnicy zapowiadają protest 20 marca

Rolnicy zapowiadają kolejne protesty w Wielkopolsce. Mają mieć one miejsce w środę, 20 marca.