Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla CNBC ostrzegł Amerykanów, że jeśli nie pomogą teraz Ukrainie pokonać Rosję, to może dojść do światowego konfliktu, w którym wojska USA będą musiały wziąć udział. Dodał, że rosyjska agresja musi być powstrzymana za wszelką cenę. - Jeśli się rozleje to obawiam się, że amerykańskie pieniądze nie wystarczą, aby powstrzymać Rosję, amerykańscy żołnierze będą musieli wkroczyć, a nikt tego nie chce –powiedział Andrzej Duda.