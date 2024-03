Wielki Piątek jako część Triduum Paschalnego

Wielki Piątek, przypadający w tym roku 29 marca, to drugi dzień tzw. Triduum Paschalnego na które składa się również Wielki Czwartek i Wielka Sobota. Triduum jest podsumowaniem i zwieńczeniem przygotowań katolików do Niedzieli Wielkanocnej (Wielkiej niedzieli) – święta ustanowionego na pamiątkę Zamartwychwstania Jezusa. Poszczególne dni Triduum przypominają o wydarzeniach, które je poprzedzały. W Wielki Piątek wierni wspominają mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Ten dzień ma być dla nich czasem ciszy, refleksji i zadumy. Z tym wiąże się obowiązek zachowania postu.

Co to oznacza, że w Wielki Piątek katolików obowiązuje post?

Wielki Piątek jest dniem postu (czasem mówi się, że jest to dzień postu ścisłego, jakościowego i ilościowego). Post w Wielki Piątek oznacza obowiązek powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych), a także ograniczenie się do trzech posiłków w ciągu dnia, w tym tylko jednego do syta. Do tej praktyki zobowiązane są osoby od 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia. Taki post obowiązuje wyłącznie w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Post w Wielki Piątek a niejedzenie mięsa w pozostałe piątki w ciągu roku

Katolicki portal Opoka.org przypomina, czym różni się post obowiązujący katolików w Wielki Piątek od "postu", jaki powinni zachować w pozostałe piątki w trakcie całego roku. Post w "zwykłe" piątki w przepisach kościelnych oficjalnie określany jest jako "wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów". Mówi o tym kanon 1251 Prawa Kanonicznego, w którym czytamy: "Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa". Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje od 14. roku życia.

Dlaczego w czasie postu katolicy mogą jeść ryby?

Inny katolicki portal, gość.pl wyjaśnia z kolei, dlaczego "wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych" w Kościele nie wyklucza spożywania ryb. "Ryby, jako zwierzęta wodne, nie były klasyfikowane jako mięso w dawnych czasach, dlatego stały się popularnym zamiennikiem" – czytamy.

W grę wchodzi też m.in. symbolika. "Ryba odgrywa ważną rolę w symbolice chrześcijańskiej. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ryba była symbolem Jezusa Chrystusa. Greckie słowo "ichthys", oznaczające "rybę", było używane jako akronim imienia i tytułów Jezusa: "Iesous Christos Theou Yios Soter" (Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel)" – wyjaśnia portal.