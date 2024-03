Wielki Piątek. Czas zadumy i postu

Wielki Tydzień w kościele katolickim rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a Triduum Paschalne – w Wielki Czwartek. Większość wiernych obrzędy związane z Wielkanocą kojarzy jednak właśnie z Wielkim Piątkiem – dniem upamiętniającym śmierć Chrystusa na krzyżu. W tym dniu katolików obowiązuje tzw. post ścisły, czyli ograniczenie spożycia posiłków do trzech dziennie – w tym jeden do sytości. Post ten obejmuje osoby w wieku od 18. do 60. roku życia. W piątek obowiązuje także wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wielki Piątek jest czasem zadumy, wymagającym wstrzymania się od organizacji i udziału w zabawach, imprezach, uroczystościach.

Czy w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła?

W tym dniu w kościołach nie ma mszy świętej, ale wierni są zachęcani do udziału w wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej, która rozpoczyna się po godz. 15:00. Uroczyste modlitwy kończą się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu z tzw. Ciemnicy do symbolicznego Grobu Pańskiego. W kościołach odprawiane są drogi krzyżowe, upamiętniające mękę Chrystusa. Przez całą noc trwa również adoracja krzyża. Drogi krzyżowe są często odprawiane w uroczysty sposób, z towarzyszeniem procesji, oprawy artystycznej lub muzycznej. Tradycyjne, uroczyste drogi krzyżowe w Wielki Piątek odbywają się m.in. w: Warszawie (Centralna Droga Krzyżowa 2024), Kalwarii Zebrzydowskiej, na Górze Świętej Anny, na Górze Kalwarii w Wambierzycach.

Trasa Centralnej Drogi Krzyżowej 2024

Uroczystości Centralnej Drogi Krzyżowej w Warszawie rozpoczną się w Wielki Piątek o godz. 20:00 pod kościołem św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Procesja wyruszy spod kościoła, a potem przejdzie ulicami: Miodową, Senatorską, Wierzbową, przez plac J. Piłsudskiego, Królewską, a następnie powróci na Krakowskie Przedmieście.

Droga Krzyżowa z Watykanu 2024. Gdzie oglądać?

W Wielki Piątek wielu wiernych decyduje się również na oglądanie transmisji Drogi Krzyżowej z Watykanu. Uroczystościom przewodniczy papież Franciszek, a obrzędy transmitowane są w wielu językach. Tradycyjnie Droga Krzyżowa odbywa się w rzymskim Koloseum – po raz pierwszy w tym miejscu zorganizowano ją w 1750 roku. W latach 2020-2021 uroczystości przeniesiono na plac św. Piotra (ze względu na trwającą pandemię COVID-19). Polską transmisję watykańskich uroczystości można śledzić 29 marca od godz. 21:05 m.in. w TVP1. Transmisja jest również dostępna na watykańskim kanale YouTube – Vatican Media Live.