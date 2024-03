Święta Wielkanocne obchodzi się m.in. uczestnicząc z mszach świętych i nabożeństwach, biorąc udział w modlitwach i spotykając się w gronie najbliższych przy świątecznym stole. W przypadku gdy nie zobaczymy się z kimś osobiście warto złożyć mu życzenia dzwoniąc lub wysyłając je SMS-em. Wierszyki, rymowanki, krótkie i śmieszne życzenia - poniżej przedstawiamy propozycję zabawnych życzeń na Wielkanoc.

Krótkie zabawne życzenia wielkanocne

W kontaktach oficjalnych i służbowych nasze życzenia wielkanocne są zazwyczaj stonowane i eleganckie. Dzielimy się w nich radością wynikającą z Wielkanocy, ale robimy to bez żartów. Unikamy też raczej wierszyków z zabawnymi rymami. Jednak w przypadku naszych najbliższych śmiało możemy pozwolić sobie na zdecydowanie większą dowolność i spory luz.

Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się baranki, mokry Śmigus zraszał skronie, dużo szczęścia sypiąc w dłonie!

***

Samych radości! Kolorowych jajeczek, białych owieczek, uśmiechu bez liku i bakalii w serniku, kiełbaski tłuściutkiej i atmosfery milutkiej!

***

Wesołego królika, co po stole bryka, spokoju świętego i czasu wolnego, życia zabawnego w jaja bogatego i w ogóle wszystkiego kurcze najlepszego!

***

Staropolskim obyczajem dużo szynki życzę z jajem. Niech zające i barany pospełniają Wasze plany, niech to będzie czas uroczy, życzę miłej Wielkanocy!

Wierszyki i rymowane życzenia wielkanocne

Naszej rodzinie i przyjaciołom, szczególnie tym, z którymi jesteśmy w bliskich relacjach, możemy składać krótkie i śmieszne wierszyki jako życzenia wielkanocne. Oczywiście musimy być pewni, że osoby, którym składamy tego rodzaju życzenia, mają poczucie humoru, a czasami również dystans do siebie. Dzięki temu przekażemy im to, co w tych dniach jest najważniejsze, uzupełniając to o odrobinę pozytywnego nastroju. Humor zawarty w tego typu życzeniach wielkanocnych z pewnością udzieli się osobom, którym były dedykowane. Krótkie i śmieszne wierszyki z życzeniami świątecznymi sprawią, że osoby, którym je przekażemy, poczują się ważne i doceniane.

Mówi zając do baranka,

jaka piękna ta pisanka,

wtem z jajeczka wyszła kurka,

nastroszyła swoje piórka,

teraz biega, głośno krzyczy,

że WESOŁYCH ŚWIĄT CI ŻYCZY!

***

Oby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało,

by szyneczka nie tuczyła, atmosferka była miła,

a zajączek uśmiechnięty - przyniósł wreszcie te prezenty!

Życzenia wielkanocne dla Was od nas

***

Niech zające i barany spełnią Twe ambitne plany!

Porzuć wszystkie swe rozterki bo to wielki dzień wyżerki!

Niech to będzie czas dobroci, czas cudownej Wielkanocy!