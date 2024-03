"Mam bardzo smutną wiadomość. Dziś w nocy odszedł nasz syn Karol. Proszę o modlitwę" - napisała. Swoje życie Karol Pęciak przedstawiał na profilu Szalony Karol na TikToku. Profil ma 393 tys. obserwujących, a zamieszczone materiały zanotowały łącznie 7,7 mln polubień.

Nie poinformowano o przyczynie śmierci Karola Pęciaka. Wiadomo natomiast, że tiktoker miał problemy zdrowotne z sercem. Na antenie Radia Eska Szczecin 28-latek opowiedział o swojej książce "Sztuczna zastawka serca, czyli życie z zegarkiem".

Mam wszczepioną sztuczną zastawkę serca, więc słyszę, jak tyka. Dlatego w nazwie mojej książki jest "życie z zegarkiem". To jest najbardziej skupiające uwagę w moim życiu, a tak poza tym muszę przyjmować leki rozrzedzające krew do końca życia i jednie przez to muszę unikać sportów, w których mogę mieć obrażenia od skaleczeń do otwartych złamań, przy których mógłbym się wykrwawić — mówił kilka tygodni temu Karol Pęciak.