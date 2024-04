Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut

W toku śledztwa uzyskano opinię biegłego, z której wynika, że w wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska posiadającego status zabytku. Materiał zgromadzony w sprawie pozwolił na stwierdzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa uszkodzenia zabytku - powiedział prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Zarzuty miał usłyszeć Robert Bąkiewicz, jeden z liderów ruchu narodowego i organizator tzw. marszu niepodległości.

Bąkiewicz nie przyznał się do winy

Na ten moment wedle informacji prokuratury Bąkiewicz nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z aktami sprawy. Podejrzanemu grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności - informuje Gazeta.pl.

Robert Bąkiewicz zamieścił w serwisie x.com nagranie, na którym widać było, jak maluje symbol Polski Walczącej - przypomina portal. Polityk zareagował w ten sposób na doniesienia o zdjęciu przez kierownictwo resortu klimatu tablic upamiętniających polskich żołnierzy. Ministerstwo tłumaczyło, że tablice zostały zdjęte na czas remontu.