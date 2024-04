Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych, w rejonie miejscowości Okrzeja (powiat łukowski) - poinformowało 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego. - Podczas realizacji lotu szkolnego z podchorążym V roku Lotniczej Akademii Wojskowej, doszło do zerwania linii energetycznej niskiego napięcia - przekazano.

Lot odbywał się śmigłowcem Mi-2, należącym do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Podczas dolotu na lądowisko, załoga poczuła nagłe szarpnięcie śmigłowcem. - Bezpośrednio po zdarzeniu dowódca załogi, zgodnie z procedurą, podjął decyzję o przerwaniu zadania i powrocie na lotnisko 41BLSz - poinformowano.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.