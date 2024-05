Dorota Gawryluk stała się nie tylko prowadzącą program "Lepsza Polska", który według WP jest "intensywnie promowany plakatami przypominającymi billboardy wyborcze", ale również prezeską stowarzyszenia o tej samej nazwie.Jednym z celów tej organizacji jest "budowanie społeczeństwa obywatelskiego".

Reklama

"Dorota Gawryluk nie zaprzecza"

Według WP taka decyzja to kolejny krok, który przybliża Dorotę Gawryluk do startu w wyborach prezydenckich.To przymiarki do budowania struktur. Przecież ona sama nie zaprzecza, a wydawałoby się, że dziennikarz, który nie planuje pójścia w politykę, wręcz musi to zrobić natychmiast - twierdzi źródło WP.

Reklama

Politycy, z którymi rozmawiał dziennikarz portalu wskazują, że w przypadku startu Gawryluk w wyborach prezydenckich ze "Stowarzyszenia Lepsza Polska" mogłaby w przyszłości wyrosnąć partia polityczna". W ten sposób Gawryluk poszłaby drogą Szymona Hołowni.

Prezydent Duda namaści Gawryluk?

Wcześniej o sprawie pisała "Gazeta Wyborcza". Według jej informacji z Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda, na pytanie o potencjalnego kandydata PiS, miał zasugerować, że przed rozpoczęciem kampanii wiele może się zmienić. "Może pojawić się osoba o konserwatywnych przekonaniach, niekoniecznie związana z partią. Dla prezydenta Dudy najważniejsze są światopogląd i konserwatywne przekonania, a nie przynależność partyjna" - czytamy.