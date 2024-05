Dorota Gawryluk wystartuje w wyborach?

O sprawie informuje Wirtualna Polska.W Polsat News rośnie niezadowolenie wobec postawy Doroty Gawryluk. Dziennikarka nie chce jednoznacznie zaprzeczyć, że nie będzie startowała w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Rozmówcy portalu mówią o "frustracji", "udawaniu, że problem nie istnieje" i "cichym przyzwoleniu władz stacji na prowadzenie gry, która napędza spekulacje".

- Dziennikarz może odpowiedzieć tylko w jeden sposób: nie, nie startuję w wyborach prezydenckich i w ogóle o tym nie myślę, nie rozważam, nie ma takiego tematu. Moim zdaniem każda inna odpowiedź wyklucza pracę dziennikarza i szkodzi całej stacji– powiedział WP jeden z ważnych pracowników Polsatu.

- Zatrudnialiśmy się w stacji informacyjnej jako dziennikarze, a nie potencjalne zaplecze sztabu wyborczego – dodała kolejna osoba.

Jeszcze inny rozmówca powiedział, że "poważnie rozważa zmianę pracy". - Pytam nawet o oferty i wiem, że kilka osób też się nad tym zastanawia. W tym nawet twarze stacji – podkreśla.

Rozmówcy WP podkreślają, że zależy im na usłyszeniu wyjaśnień od władz stacji. Chcą też wiedzieć, co zamierzają one zrobić z tym, że jedna z głównych dziennikarek nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich.

- Problem w tym, że to zapewne nie jest pomysł samej Doroty Gawryluk, a Zygmunta Solorza-Żaka i jego najbliższego otoczenia – powiedziało źródło WP.

Rymanowski odpowiedział

Swoje stanowisko przesłał WP również czołowy dziennikarz stacji Bogdan Rymanowski.

- To staje się coraz trudniejsze do zniesienia. Ludzie są przekonani, że dość spekulacji ma też Bogdan Rymanowski i nie chciałby pracować w sztabie Gawryluk, a cała dyskusja godzi w jego wizerunek. Ludzie liczą, że on w końcu jakoś zareaguje. Nie może być tak, że twarz telewizji informacyjnej nie potrafi powiedzieć jednoznacznie, czy będzie startowała w wyborach prezydenckich. To jest kompromitacja, bo ludzie zaczynają pytać, czy pracuję w partii Polsatu – powiedział pracownik Polsatu w rozmowie z WP.

Bogdan Rymanowski zdecydował się odnieść wyłącznie do jednego pytania zadanego przez WP – tego o jego przyszłości. "Nie planuję odchodzić z Polsatu" – napisał.

Dorota Gawryluk w najnowszym oświadczeniu dla WP nadal jednoznacznie nie zaprzecza. "Jeśli kiedykolwiek zdecyduję się kandydować w takich czy innych wyborach - nie będę tego ukrywała" - napisała w wiadomości.