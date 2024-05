Kazachstan kusi branżę IT

"Kazachstan raczej nie kojarzy się przeciętnemu Polakowi z zaawansowanymi technologiami czy wysokim stopniem cyfryzacji, a to błąd. Okazuje się bowiem, że ten postsowiecki kraj w Azji środkowej ma niezwykle dobrze rozwinięty segment internetowych usług publicznych" - opisuje "Puls Biznesu". Jak wskazuje gazeta, z ostatnich danych pochodzących z datowanego na 2022 r. raportu ONZ, Kazachstan jest pod tym względem 8. państwem na świecie.

Do tego, jak zaznacza gazeta, aby otrzymać tam zwolnienia podatkowe, wystarczy zarejestrowanie firmy w stołecznym technoparku, a faktyczną działalność można prowadzić w dowolnym miejscu w Kazachstanie. Firmy zarejestrowane w Astana Hubie do 2029 r. nie płacą podatków CIT, VAT czy składek na ubezpieczenie społeczne dla zagranicznych pracowników, mają też inne ulgi.

Reklama

Według "Pulsu Biznesu" te podatkowe zachęty dają efekty, a do Astana Hubu przyszło już prawie 1,5 tys. różnej wielkości firm z sektora IT, z czego prawie 400 z poza Kazachstanu. Gazeta podaje, że w ciągu najbliższych tygodni delegacja Astana Hubu wybierze się do Warszawy, Krakowa i Poznania na spotkania z polskimi firmami, które chce zachęcić do inwestowania. Informuje, że hub chce w ciągu roku ściągnąć ok. setki europejskich podmiotów IT, przy czym większość z nich miałyby stanowić firmy polskie.

Spadek ofert pracy dla specjalistów IT

Reklama

Zgodnie z danymi systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w marcu 2024 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pracodawcy opublikowali około 262,6 tys. nowych ogłoszeń o pracę. "To o 12 proc. więcej niż w marcu, ale o 19 proc. mniej w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 roku. Wtedy proponowano 325,5 tys. miejsc pracy" – czytamy w raporcie.

Zdaniem autorów raportu, spadek ofert pracy rozpoczął się w sierpniu 2023 roku. Najbardziej rok do roku kurczy się popyt na specjalistów z obszarów IT. Pracodawcy opublikowali o połowę mniej ofert dotyczących tej specjalności niż rok wcześniej.