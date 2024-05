Holenderski dowódca przyznał podczas konferencji, że "nie jest prezydentem Rosji i nie będzie spekulować na temat tego, co Rosja może lub co chce zrobić". Komitet Wojskowy NATO, najwyższy organ militarny Sojuszu Północnoatlantyckiego, po raz pierwszy zebrał się w Finlandii. Kraj ten został przyjęty do NATO 4 kwietnia 2023 roku.

W trakcie obrad natowscy dowódcy zapoznają się ze scenariuszem manewrów "Northern Forest 24", obywających się na przełomie maja i czerwca na północy Finlandii. W tym przedsięwzięciu uczestniczy około 4,5 tys. żołnierzy fińskich, 2 tys. amerykańskich oraz 400 norweskich.

Admirał NATO: Finlandia już nigdy nie będzie sama

Admirał zachwalał fińskie "sisu", tj. "nadzwyczajną determinację w obliczu ekstremalnych przeciwności". W Rovaniemi przedstawiciel NATO zapewnił, że Finlandia "już nigdy nie będzie sama", ponieważ "w każdej sytuacji będzie jej bronić 31 partnerów". Według Bauera Finowie są "modelowymi sojusznikami NATO" – relacjonowała agencja STT.

NATO postrzega zagrożenia całościowo i przygotowuje się na każdy scenariusz - zapewnił admirał. Rosja jest wszędzie: na lądzie, na morzu, w kosmosie – przyznał. Dodał, że na wojnie nigdy nie wiadomo, skąd wróg rozpocznie atak, dlatego tak ważne są działania na szczeblu regionalnym. Finlandia i Szwecja razem zabezpieczają północ Europy – podkreślił Bauer.