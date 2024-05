Pogoda na Boże Ciało i długi weekend

Boże Ciało i związany z nim długi weekend oznacza dla wielu z nas to cztery dni wolnego. Nic dziwnego więc, że zastanawiamy się, jaka będzie pogoda na Boże Ciało i długi weekend? Czy będzie sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu? Czy nasze wyjazdy w góry lub nad morze zaliczymy do udanych? Czy będziemy mogli korzystać z uroków miejsc, do których się wybierzemy?

Zgodnie z prognozą synoptyczną IMGW na obecny tydzień (od poniedziałku 27 maja do niedzieli 2 czerwca) nad Polskę napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze z południa. Spodziewać należy się przelotnych opadów deszczu oraz burz, w tym także z gradem.

Reklama

Reklama

Jaka pogoda w Boże Ciało?

W Boże Ciało, czyli 30 maja w czwartek rozpoczynający długi weekend, prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpić mogą przelotne opady deszczu, a miejscami również burze z porywami wiatru do 70 km/h i gradem. Maksymalna temperatura ma wynieść od 22stopni Celsjusza do 27 stopni Celsjusza. Chłodniej może być nad morzem oraz miejscami w rejonach podgórskich. Tam temperatura maksymalna ma mieścić się w przedziale 16-19 stopni Celsjusza. W pierwszy dzień długiego weekendu nie powinien dokuczać nam wiatr. Ma być słaby, przeważnie południowo-zachodni, a jedynie na północy i wschodzie okresami może być umiarkowany.

Piątek z lekkim ochłodzeniem

W drugi dzień długiego weekendu, czyli piątek 31 maja, nadal w całej Polsce spodziewać należy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. IMGW nadal też prognozuje przelotne opady deszczu, a miejscami także burze lokalnie występujące z gradem. Temperatura maksymalna może być nieznacznie niższa niż pierwszego dnia długiego weekendu i może wynieść od 22 stopni Celsjusza do 26 stopni Celsjusza. Z kolei w rejonach podgórskich spodziewać się można temperatury ok. 19 stopni Celsjusza, a nad morzem 16-18 stopni Celsjusza. Tego dnia w kraju można spodziewać się słabego wiatru, który okresami może wzrosnąć do umiarkowanego. Wiać będzie z kierunków wschodnich, a w południowej Polsce także z południa. W czasie burz należy spodziewać się porywów wiatru do 65 km/h.

Sobota z burzami na południowym-wchodzie

Sobota 1 czerwca upływać ma pod znakiem dalszego zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Spodziewać się można przelotnych opadów deszczu, a miejscami także burz z gradem. Te ostatnie występować mogą przede wszystkim na południowym-wschodzie Polski. Maksymalna temperatura wynieść ma od 22 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju do 28 stopni Celsjusza miejscami w centrum i na wschodzie. Na Półwyspie Helskim spodziewać się można 18 stopni Celsjusza, natomiast na Przedgórzu Sudeckim 21 stopni Celsjusza. W kraju wystąpić ma wiatr południowy i południowo-zachodni – słaby i umiarkowany.

Jaka pogoda na koniec długiego weekendu?

Ostatniego dnia długiego weekendu, czyli w niedzielę 2 czerwca, występować będzie nadal zachmurzenie umiarkowane i duże. W całej Polsce spodziewać się można przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie i południu miejscami mogą wystąpić burze z gradem. W ich trakcie spodziewać się należy porywów wiatru do 80 km/h. Maksymalna temperatura wyniesie od 24 stopni Celsjusza do 28 stopni Celsjusza. Najchłodniej ma być na Helu – tam jedynie 17 stopni Celsjusza. Z kolei w pozostałej części wybrzeża i w rejonach podgórskich – ok. 22 stopnie Celsjusza. Spodziewać należy się wiatru słabego, okresami umiarkowanego z kierunku południowego i południowo-zachodniego, a na Pomorzu i na samym wybrzeżu – także północno-wschodniego.