W ostatnim czasie wiele osób narzekało na wysokie temperatury powietrza w Polsce. Fale upałów sięgały ponad 30 stopni, przez kraj przetaczały się też gwałtowne burze. W ostatnim dniu pogoda gwałtownie się jednak zmieniła, a tak drastycznego spadku temperatur jak ostatniej nocy w Polsce nie było od dawna.

Reklama

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Gwałtowny spadek temperatur

W nocy z 2 na 3 lipca temperatura minimalna w wielu miejscach spadła poniżej 10 stopni Celsjusza. Tak było m.in. w województwie podlaskim i lubelskim. Na południu województwa małopolskiego słupki rtęci sięgnęły zaledwie 5 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju temperatura minimalna wyniosła 12-13 stopni.

Reklama

Rekordowo niską temperaturę odnotowano w Karpatach. W Poroninie, nieopodal Zakopanego, termometry wskazały w nocy zaledwie 4 stopnie Celsjusza!

Pogoda na początek lipca

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach wiele się nie zmieni i aura nie będzie nas rozpieszczać, a raczej - zaskakiwać. Temperatura odczuwalna 3 lipca wyniesie ok. 10-13 stopni na północnym zachodzie kraju i ok. 17-20 stopni na południowym wschodzie. Prognozy wskazują, że także w czwartek 4 lipca i w piątek 5 lipca słupki rtęci wskażą ok. 20 stopni Celsjusza na terenie całego kraju.

Powrót lata już pod koniec tygodnia

Na przypływ lipcowej pogody możemy liczyć pod koniec tygodnia. Już w sobotę na wschodzie kraju synoptycy przewidują temperatury na poziomie 26-30 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju – 32 stopnie.

Z czego mogą wynikać tak duże amplitudy temperatur latem?

Niskie temperatury powietrza latem mogą wynikać z wielu czynników - zarówno atmosferycznych, geograficznych, jak i klimatycznych. Wpływają na nie m.in. fronty atmosferyczne (przejście frontu chłodnego przynosi chłodniejsze powietrze), masy powietrza (np. napływ chłodnych mas powietrza z północy), a także niska wilgotność (suche powietrze szybciej traci ciepło niż powietrze wilgotne - z tego powodu w regionach pustynnych czy stepowych, mimo gorących dni, noce i poranki mogą być bardzo chłodne) oraz czyste niebo i brak chmur (to powoduje, że ciepło zgromadzone w ciągu dnia szybko ucieka).