Alert RCB. Będą ulewy i silny wiatr

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało wiadomości do mieszkańców województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz części powiatów w województwach wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim.

"Uwaga! Dziś (06.07) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – napisano.

Ostrzeżenie IMGW przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, większości woj. wielkopolskiego, zachodniej części woj. pomorskiego i niektórych powiatów w woj. kujawsko-pomorskim.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów od 20 mm do 30 mm i z porywami wiatru do 100 km/h. Ostrzeżenia obowiązują na podanym obszarze od godz. 18.00 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla woj. opolskiego, większości woj. kujawsko-pomorskiego, wschodniej części woj. pomorskiego, wielkopolskiego i niektórych powiatów w zachodniej części woj. łódzkiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów do 25 mm i z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad. Na podanym obszarze ostrzeżenia obowiązują w godz. 22.00-4.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 75 proc.