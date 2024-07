Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało we wtorek o rozesłaniu ostrzeżeń w związku z prognozowanymi przez IMGW burzami, którym miejscowo będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. "Uwaga! Dziś (16.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - o takiej treści SMS z ostrzeżeniem dostali odbiorcy z 15 województw. W opublikowanym wpisie na platformie X, przekazano także, że IMGW prognozuje w tych regionach burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h.

Do kogo rozesłano Alert RCB?

SMS z ostrzeżeniem został rozesłany do odbiorców w województwach: