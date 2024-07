Zabezpieczamy fragment wałów przy rzece Łyna. Prąd rzeki powiększał wyrwę i woda wylewała się na okoliczne łąki w Bartągu. Zniszczone wały na długości dwóch metrów są zabezpieczane workami z piaskiem – poinformowała kpr. Sabina Mazurek.

Uszkodzone wały

Wały zostały uszkodzone po ostatnich obfitych opadach deszczu.

Służby zabezpieczają miejsce w wałach, które od zabudowań dzieli jezdnia. W akcji bierze udział ponad 20 żołnierzy z 45 Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty wchodzącego w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i ochotniczych straży pożarnych z gminy Stawiguda, w sumie około 50 osób. Na miejscu są też odpowiadający za wody śródlądowe pracownicy z Wód Polskich.

Jak przekazała rzeczniczka warmińsko-mazurskich terytorialsów, żołnierze będą też w gotowości w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych i hydrologicznych oraz zapowiadanych wieczornych burz.

We wpisie na X o działaniach terytorialsów informował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Oddelegowano żołnierzy

Wojsko zawsze gotowe do pomocy! W związku z zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu olsztyńskiego i wnioskiem wojewody warmińsko-mazurskiego o wsparcie administracji publicznej przez Siły Zbrojne RP, do pomocy zostaną oddelegowani żołnierze i sprzęt z 4 W-MBOT z Olsztyna – napisał. Wraz z innymi służbami zabezpieczą oni wały przeciwpowodziowe. Bezpieczeństwo Polek i Polaków to nasz priorytet! – dodał.

Alert RCB

Mieszkańcy Warmii i Mazur otrzymali we wtorek alert RCB o wystąpieniu burz z gradem i silnym wiatrem. Możliwe będą przerwy w dostawie prądu. Służby apelują, by zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.