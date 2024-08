Ksiądz Daniel Wachowiak, który na co dzień pełni posługę w Poznaniu zwrócił uwagę na hałas, z jakim ma do czynienia co niedzielę. W sieci zamieścił wpis z pewną propozycją. "Ze względu na szacunek dla ludzi, ustawowo powinien być wprowadzony dzień wolny od hałasowania" - napisał na platformie X. Internauci mocno go skrytykowali.