Projekt ma na celu poprawę ochrony praw zwierząt w Polsce. Do tej pory zebrano dziesiątki tysięcy podpisów. Prezes fundacji Viva!, Cezary Wyszyński, podkreśla, że do 24 września muszą zebrać 100 000 podpisów, aby wprowadzić zmiany, takie jak uwolnienie psów z łańcuchów, walka z pseudohodowlami i surowsze kary za znęcanie się nad zwierzętami.

Reklama

Podpisy można składać w wielu miejscach w całej Polsce, a także pobrać petycję ze strony prawadlazwierzat.pl. Akcję wspierają również celebryci, m.in. Joanna Krupa i Agnieszka Holland.

Praktycznie codziennie zgłasza się do Vivy! ktoś, kto chce pomóc w zbiórce podpisów, co nas oczywiście bardzo cieszy. Wierzymy głęboko, że osiągniemy sukces, a projekt trafi do dalszych prac w Sejmie, gdzie posłanki oraz posłowie będą musieli się nad nim pochylić i powiedzieć jasno społeczeństwu, czy chcą wprowadzić kompleksowe i przemyślane rozwiązania prawne dotyczące zwierząt domowych, czy też nie. Nie będzie tu miejsca na uniki – komentuje Anna Zielińska, wiceprezeska fundacji Viva!

Reklama

Zielone światło dla projektu

Inicjatywa obywatelska rozpoczęła się w maju tego roku, z udziałem przedstawicieli Fundacji Viva!, Mondo Cane, OTOZ Animals i Akcji Demokracja. Opracowano i złożono projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Marszałek Szymon Hołownia zatwierdził zawiadomienie o utworzeniu inicjatywy obywatelskiej, co umożliwiło rozpoczęcie zbiórki podpisów pod projektem "Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt".

Co znajduje się w projekcie?

Projekt zakłada obowiązkową kastrację i sterylizację zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli, obowiązkowe chipowanie zwierząt domowych, ograniczenie pseudohodowli, zakaz stosowania łańcuchów i uwięzi, zakaz używania fajerwerków hukowych, zmiany w zasadach prowadzenia schronisk i nadzoru nad nimi, zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami i ich zabijanie.

W skład komitetu odpowiedzialnego za projekt ustawy weszli aktywiści, społecznicy, politycy oraz osoby publiczne znane z troski o prawa zwierząt, m.in. Agata Buzek, Jerzy Stępień, Daniel Olbrychski, Sara Balcerowicz, Łukasz Litewka, Maja Ostaszewska, Andrzej Rozenek i Anna Chodakowska.