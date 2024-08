Kody wystawiane na zwolnieniach lekarskich informują m.in. o tym, czy podczas choroby powinniśmy leżeć, możemy wychodzić z domu czy nawet podróżować. Kody na formularzu e-ZLA wpływają jednak nie tylko na sposób powrotu do zdrowia. Niektóre z nich mają wpływ także na wynagrodzenie.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Kod "C" w formularzu e-ZLA - kiedy się go stosuje?

Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mają prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. W niektórych przypadkach mogą jednak stracić to prawo. Tak jest w przypadku kodu "C".

Oznaczenie "C" sprawia, że osoba traci prawo do zasiłku chorobowego za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy. W takim przypadku, gdy zwolnienie trwało np. 3 lub 4 dni, wynagrodzenie nie będzie przysługiwało w ogóle. Z kolei gdy zostanie wystawione np. na 7 dni - będzie przysługiwało za 2 dni. Kiedy stosowany jest kod "C"?

Kod "C" stosowany jest w przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu. Jak poinformowała w rozmowie z serwisem Medonet rzeczniczka prasowa ZUS z województwa podlaskiego Katarzyna Krupicka, lekarz, wpisując kod "C", stwierdza tym samym "bezpośrednią i wyłączną zależność między nadużyciem alkoholu a stanem organizmu (chorobą), powodującą niezdolność do pracy".

Jak wyjaśniła, związek między nadużyciem alkoholu a niezdolnością do pracy występuje jednak również w przypadku, gdy nadużywanie alkoholu jest przyczyną różnego rodzaju dolegliwości i powikłań. Jeśli zatem lekarz stwierdzi, że choroba powodująca niezdolność do pracy pozostaje w związku przyczynowym z nadużyciem alkoholu, również powinien wpisać w zaświadczeniu lekarskim kod "C".

Z danych ZUS wynika, że na 5 tys. zaświadczeń z kodem "C" w 2023 roku 70,5 proc. dotyczyło "zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem alkoholu (F10)". 4,2 proc. dotyczyło "efektu toksycznego alkoholu (T51)", a 1,7 proc. stanowiły "Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wymienionych w F10-F18 i innych środków psychoaktywnych (F19)".