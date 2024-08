Kampania informacyjna "Nie zbliżaj się do jeleni – to dzikie zwierzęta!" podkreśla, że chociaż te majestatyczne zwierzęta mogą wydawać się oswojone, wciąż pozostają dzikie i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Dlaczego nie należy podchodzić do jeleni?

Obserwując jelenie w naturze, należy zachować dystans i unikać prób nawiązania z nimi kontaktu. Nie wolno się do nich zbliżać, dotykać i karmić. Choć mogą wydawać się niegroźne, ich zachowania są nieprzewidywalne, a próby kontaktu mogą skończyć się niebezpiecznie zarówno dla człowieka, jak i dla zwierzęcia. W przypadku spotkania jelenia najlepiej oddalić się powoli, nie prowokując go i obserwując jego reakcje.

Zagrożenia wynikające z dokarmiania jeleni

Karmienie dzikich zwierząt, które same podchodzą do ludzi, może wydawać się niewinnym gestem, jednak niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Jelenie, nawet zimą, potrafią zdobywać pożywienie samodzielnie. Dostarczanie im jedzenia sprawia, że zaczynają kojarzyć obecność ludzi z łatwym dostępem do pokarmu. To z kolei prowadzi do osłabienia ich naturalnych instynktów przetrwania. Tracą umiejętność poszukiwania jedzenia w dzikim środowisku, co czyni je bardziej podatnymi na ataki drapieżników.

Co więcej, pokarm spożywany przez ludzi nie jest odpowiedni dla jeleni i może wywoływać u nich choroby. Niewłaściwe jedzenie, takie jak chleb czy inne przetworzone produkty, może powodować poważne zaburzenia zdrowotne w układzie pokarmowym tych zwierząt.

Psy na smyczy

Spotkanie z jeleniem na spacerze może być stresujące nie tylko dla człowieka, ale także dla psa. Dlatego ważne jest, aby zawsze trzymać psa na smyczy, gdy poruszamy się po terenach, gdzie mogą przebywać dzikie zwierzęta.