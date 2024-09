Nowy rok szkolny 2024/2025 będzie dłuższy niż miniony, ponieważ skończy się dopiero 27 czerwca 2025 roku. Ale będzie obfitował w dni wolne, które - wraz z dodatkowym dniem urlopu - mogą skutkować dłuższą przerwą od pracy.

Dni wolne w roku szkolnym 2024/2025

Pierwsza okazja do odpoczynku pojawi się już w październiku. 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, który jest dniem wolnym od zajęć przypadnie w tym roku szkolnym na poniedziałek. To sprawia, że wzięcie 1 dnia wolnego może dać nam dłuższy weekend.

Również dzień 11 listopada również przypada na poniedziałek, co sprawia, że większość osób również będzie mogła cieszyć się dłuższym weekendem.

W Święta Bożego Narodzenia również będą okazje do odpoczynku. 24 grudnia wypada bowiem we wtorek, co znaczy, że święta będą trwały od wtorku do czwartku. To sprawia, że wystarczy wziąć urlop 23, 24 i 27 grudnia by mieć łącznie 9 dni wolnego. Można też dodatkowo wziąć urlop 30 i 31 grudnia i wówczas cieszyć się aż 12 dniami wolnego. Uczniowie będą mieli z kolei przerwę w szkole związaną ze świętami od 20 grudnia.

W styczniu, lutym i na początku marca uczniowie będą mieli ferie zimowe. Następnie, w kwietniu – a dokładniej już 17 kwietnia - rozpocznie się przerwa związana z Wielkanocą. Potrwa ona do 22 kwietnia.

W maju, 1 i 3 maja, są dniami ustawowo wolnymi od pracy i szkoły. Dni te wypadają w czwartek i sobotę co znaczy, że 1 dzień urlopu w piątek daje 4 dni wolnego.

Również w maju odbywają się egzaminy ósmoklasisty i maturalne, a więc dni wolne dla uczniów, którzy do nich nie przystępują. Egzamin 8-klasisty odbędzie się w 2025 roku w dniach 13 - 15 maja (od wtorku do czwartku), a matury w dniach od 5 do 24 maja. 5, 6 i 7 maja pozostali uczniowie szkół średnich będą mieli dni wolne. To sprawia, że wraz z 1 i 3 maja młodzież może mieć majówkę trwającą aż tydzień!

W czerwcu dniem wolnym od pracy jest również Boże Ciało. Wolny czwartek przypada na 19 czerwca więc 1 dzień wolnego – w piątek – również daje nam 4 dni wolne od pracy.