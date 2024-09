Informacja o wstrząsie pojawiła się również na lokalnym blogu "Pogodny - Bełchatów". Potwierdziło ją Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Według komunikatu opublikowanego na stronie Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego wstrząs o magnitudzie 3,5 wystąpił 2 września dokładnie o 23.59 i 56 sek. Informację tę potwierdziły instytuty monitorujące trzęsienia ziemi z Rumunii, Niemiec, Węgier i Ukrainy. Wstrząs był odczuwalny nie tylko w rejonie Bełchatowa, ale nawet w okolicach Radomska, o czym poinformowały lokalne media powołując się na mieszkańców. Jeden z czytelników bloga "Pogodny - Bełchatów" przyznał, że niedaleko miejscowości Kuźnica "drżały szklanki". "W Bełchatowie. Zasypiałem, wybudziło mnie bujanie łóżka" - napisał jeden z internautów. "W Kleszczowie bujało przez dłuższą chwilę" - podkreśliła pani Lucyna.

Reklama

Trzęsienie odczuwalne przez ludzi

To nie pierwszy wstrząs odczuwalny w rejonie Bełchatowa i Szczercowa. Poprzedni w styczniu 2010 r. był dużo silniejszy. W rejonie Rząśni i Pajęczna (Łódzkie) na podstawie wskazań sejsmografów obliczono wielkość wstrząsu na 4,7 stopnia, a przyjmuje się, że jeden stopień więcej w skali pomiaru to 30-krotnie większa energia wstrząsu. Wtedy doszło do zniszczeń. Popękały ściany domów, szyby, uszkodzeniu uległy mury szkoły.

Wstrząs o magnitudzie 3,7 charakteryzuje się tylko tym, że odczuwamy go jako ludzie. Na tym poziomie nie powoduje raczej strat. Ktoś kto jechał samochodem, mógł nawet tego nie odczuć. Oczywiście to zależy od odległości od epicentrum wstrząsu - powiedział prof. Piotr Czubla, geolog z Katedry Geologii i Geomorfologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Reklama

Dlaczego Ziemia trzęsie się w rejonie Bełchatowa?

Wyjaśnił, dlaczego Ziemia trzęsie się w rejonie Bełchatowa. Na południowy zachód od Bełchatowa, mniej więcej w miejscu ostatniego wstrząsu, przebiega granica pomiędzy Waryscyjską Platformą Europy Zachodniej i leżącą na północny-wschód od niej Wielką Platformą Wschodnio-Europejską. Struktury fałdowe są tam ugięte, co wskazuje na wzajemne przemieszczanie się płyt w obrębie tzw. elewacji radomszczańskiej. Ten rejon jest zresztą widoczny na powierzchni w postaci pasma niewielkich wzgórz, czyli wspomnianej elewacji - powiedział Piotr Czubla. Geolog zaznaczył jednak, że skala ruchu uskokowego na tym obszarze jest niewiele, więc nie grozi nam katastrofalne trzęsienie ziemi.

Wstrząsy w rejonie Bełchatowa i Szczercowa mogą być wynikiem naturalnych ruchów skorupy ziemskiej, ale mogą być też związane z działalnością górniczą. Setki milionów ton ziemi zostało wybranych z odkrywki, a następnie złożonych na zwałowisku zewnętrznym kopalni. Są tam generowane duże naprężenia- powiedział Czubla.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi w Polsce

W 1980 r. zanotowano w tym rejonie inny duży wstrząs, o sile 4,5 stopnia i - jak ocenia Czubla, był on spowodowany najprawdopodobniej odwodnieniem miejsca odkrywki. Najsilniejszym trzęsieniem ziemi odczuwalnym w Polsce od czasu rozpoczęcia pomiarów było to z sierpnia 2004 r. Epicentrum znajdowało się w Obwodzie Królewieckim, a trzęsienie o magnitudzie 5,3 doprowadziło do uszkodzeń budynków na terenie Polski.

Geolodzy na podstawie zapisów kronikarskich wskazują na dwa bardzo silne trzęsienia na ziemiach polskich. W 1443 r. oceniane na podstawie opisu zniszczeń na 6 stopni, dotknęło Wrocław, Brzeg, spowodowało także uszkodzenia budynków w Krakowie. Kolejne o podobnej skali w 1786 r. wystąpiło w okolicach Krakowa.