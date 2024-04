Lawiny błotne pogrzebały mieszkańców

W jednym ze zniszczonych budynków odbywała się rodzinna uroczystość, na której zgromadzili się liczni krewni - podała agencja AP.

Żołnierze uczestniczą w akcji ratunkowej

W akcji ratowniczej uczestniczą żołnierze, policjanci i ochotnicy. W niedzielę rano udało się im wydobyć dwie ranne osoby, w tym ośmioletnią dziewczynkę. Akcja jest trudna, grunt nadal się nie ustabilizował, a pracy ratowników nie sprzyja ani pogoda, ani zerwane linie telefoniczne - poinformował rzecznik krajowej agencji ds. zarządzania kryzysowego Abdul Muhari.

W Indonezji w porze deszczowej często dochodzi do osunięć ziemi, jednak w niektórych miejscach zjawisko to nasiliło się w wyniku wylesiania. Na początku marca w wyniku gwałtownych powodzi i osunięć ziemi na Sumatrze zginęło co najmniej 30 osób - przypomniała AFP.