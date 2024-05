Ponad sześć wiosek zostało dotkniętych osuwiskiem w regionie Mulitaka - poinformował w sobotę australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu (DFAT). Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 3 w nocy czasu lokalnego.

Liczba zabitych może wzrosnąć

Jak podaje agencja Reuters, australijskie zespoły ratunkowe pracują na miejscu katastrofy w bardzo trudnych warunkach. Osuwisko zablokowało dostęp do autostrady, przez co helikoptery są jedynym sposobem na dotarcie do tego obszaru. Szacuje się, że liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć.

Reklama

Poszukiwania ocalałych

W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przez mieszkańca wioski Ninga Role widać ludzi wspinających się po skałach, wyrwanych z korzeniami drzewach i zwałach ziemi w poszukiwaniu ocalałych. W tle słychać płaczące kobiety.

Premier Papui-Nowej Gwinei James Marape powiedział, że urzędnicy ds. klęsk żywiołowych, wojsko oraz Departament Robót i Autostrad pomagają w usuwaniu skutków katastrofy.