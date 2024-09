Niebezpieczne zdarzenie z udziałem amerykańskich żołnierzy

W miejscowości Trzebień na Dolnym Śląsku doszło do groźnego incydentu, w którym dwóch amerykańskich żołnierzy zostało porwanych przez nurt rzeki Bóbr. Jak poinformował Roman Kuster, zastępca komendanta głównego policji, żołnierze próbowali przekroczyć rozlewisko rzeki po powrocie z przepustki. Porwani przez silny nurt przepłynęli około 200 metrów, aż złapali się drzew. Dzięki szybkiej interwencji strażaków, którzy dotarli na miejsce łodzią, zostali bezpiecznie wyciągnięci i przetransportowani do swojej jednostki - podaje Wprost.pl.

Roman Kuster podkreślił, że służby są w pełnej gotowości do szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych. W razie potrzeby mogą w ciągu godziny skierować na teren działania około 400 policjantów, a w sumie nawet 2200 funkcjonariuszy z całej Polski, aby wesprzeć działania ratunkowe i prewencyjne.

Zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych

W związku z zagrożeniem powodziowym, od 17 września 2024 roku wprowadzono czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych na obszarze zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu. Zakaz obowiązuje do odwołania i dotyczy wszystkich, z wyjątkiem służb ratunkowych oraz osób umacniających wały. Joanna Kopczyńska, szefowa PGW Wody Polskie, ostrzegała, że naruszenie zakazu może grozić grzywną do 5 tys. złotych. Apelowała również, by unikać poruszania się po wałach ze względu na ich wyjątkową wrażliwość w obecnej sytuacji.