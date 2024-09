Rekordowe wyniki pasażerskie od 2012 roku

Większość przewoźników pasażerskich poprawiła swoje wyniki eksploatacyjne w porównaniu do sierpnia 2023 r. Pod względem liczby pasażerów, pracy przewozowej i eksploatacyjnej, tegoroczny sierpień przyniósł najlepsze wyniki od 2012 roku. Choć w porównaniu z lipcem 2024 r. liczba pasażerów była niższa o 0,6 mln (-1,6%), a praca eksploatacyjna spadła o 0,1 mln pociągokilometrów (-0,8%), to praca przewozowa wzrosła o 2,2%. Średnia odległość przejazdu wzrosła o 3 km względem lipca.

Wzrost liczby pasażerów od stycznia do sierpnia

Od stycznia do sierpnia 2024 r. z usług kolei skorzystało ponad 272,3 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 11,6% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. Praca przewozowa osiągnęła wartość 19,4 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna wyniosła 137,2 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 7,9% rok do roku.

Spadek przewozów towarowych w sierpniu 2024

W sierpniu 2024 r. przewozy towarowe koleją odnotowały spadek w porównaniu do sierpnia 2023 r. Koleje przewiozły prawie 18,7 mln ton ładunków, co oznacza spadek o 2,7%. Praca przewozowa wyniosła 5 mld tonokilometrów, co stanowi spadek o 2,9%. Praca eksploatacyjna zmniejszyła się o 1,5%, osiągając 6,8 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przewozu jednej tony towaru wyniosła 265 km, co jest wartością nieznacznie niższą niż przed rokiem.

Spadek w stosunku do lipca 2024

W porównaniu do lipca, w sierpniu masa przewiezionych towarów zmniejszyła się o 2,1%. Praca przewozowa była niższa o 1,9%, a praca eksploatacyjna spadła o 3,4%. Jednak średnia odległość przewozu jednej tony ładunku była nieco wyższa niż w lipcu, co wskazuje na niewielką poprawę efektywności przewozów na dłuższych trasach.

Spadek przewozów towarowych od początku roku

Od stycznia do sierpnia 2024 r. kolej przewiozła 148,4 mln ton ładunków, co oznacza spadek o 3,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2023 r. Praca przewozowa wyniosła 39,1 mld tonokilometrów, czyli o 4,6% mniej niż przed rokiem, a praca eksploatacyjna spadła o 3,3%.