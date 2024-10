Sąd w Łodzi aresztował na trzy miesiące 22-latka, który ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad psem, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia. Z uzyskanych przez policję informacji wynika, że mężczyzna między innymi rzucił psem o ścianę. Zabójca usłyszał już zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia.

Jak poinformował w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, w ubiegłym tygodniu łódzcy policjanci interweniowali w mieszkaniu 22-latka i jego partnerki. Rzucenie psem o ścianę Z lokalu dochodziły odgłosy ujadania psa, a z uzyskanych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, że słychać było męski głos, szczekanie psa, a następnie głośne uderzanie o ścianę. Rozległe obrażenie wewnętrzne Reklama W mieszkaniu policjanci odnaleźli martwe zwierzę z widocznym rozcięciem na głowie. Podczas oględzin i sekcji zwłok psa stwierdzono liczne rany zewnętrzne i bardzo rozległe obrażenie wewnętrzne, które doprowadziły do jego śmierci. Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem W związku z tym zatrzymany został 22-letni mężczyzna, który usłyszał zarzuty zabicia psa i znęcania się nad nim. Prok. Kopania przyznał, że miało ono drastyczną formę. 22-latek częściowo przyznał się do przedstawionego mu zarzutu. Potwierdził, że bił psa, jednak zaprzeczył, by spowodował jego śmierć. Co grozi sprawcy? Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Grozi mu kara więzienia do lat 5. Obligatoryjne jest także orzeczenie nawiązki i zakazu posiadania zwierząt. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane List gończy za byłym senatorem PiS. To on ciągnął psa na lince za samochodem

