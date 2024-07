O wystawieniu listu gończego za Waldemarem Bonkowskim (zgodził się na podawanie danych - PAP) przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Mariusz Kaźmierczak. Wyjaśnił, że list został wystawiony przez sąd 25 czerwca.

Były senator PiS poszukiwany w całym kraju

Oznacza to, że od tego momentu pan Bonkowski jest poszukiwany na terenie całego kraju przez wszystkie jednostki policji - dodał.

Wyjaśnił, że jeśli Bonkowski zostanie zatrzymany w Polsce, to trafi do najbliższego aresztu śledczego. Następnie komisja penitencjarna zakładu będzie decydowała w jakim zakładzie skazany będzie odbywał karę.

Waldemar Bonkowski powinien rozpocząć odbywanie kary trzech miesięcy pozbawienia wolności po prawomocnym wyroku, który zapadł w kwietniu br.

Sędzia Kaźmierczak podał, że skazany nie stawił się do zakładu karnego. Ponadto policji nie udało się ustalić jego miejsca pobytu.

Stanowisko obrończyni Waldemara Bonkowskiego

Obrończyni Bonkowskiego, adw. Monika Kucznier, w rozmowie z PAP zapewniła, że jej klient stawi się w sądzie 5 lipca na posiedzeniu w przedmiocie dozoru elektronicznego.

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał byłego senatora za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, który w konsekwencji zmarł. Bonkowski w marcu 2021 roku ciągnął psa na lince za swoim samochodem, co nagrał inny kierowca.

Poza karą pozbawienia wolności Bonkowski został też skazany m.in. na rok prac społecznych. Do końca procesu były senator nie przyznawał się do winy. Po wyroku twierdził, że padł ofiarą politycznej nagonki.

Bonkowski starał się o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności i o zgodę na jej wykonywanie w ramach dozoru elektronicznego.

W czerwcu Sąd Okręgowy w Gdańsku nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wskazał, że może to nastąpić w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, a takich się w tej sprawie nie dopatrzył.

Natomiast 5 lipca br. Sąd Okręgowy w Gdańsku na posiedzeniu z udziałem skazanego, który został wezwany do osobistego udziału rozpoznania, rozpozna zgodę na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

O sprawie wystawienia listu gończego za byłym senatorem jako pierwsze poinformowało Radio Gdańsk.

Kim jest Waldemar Bonkowski?

Waldemar Bonkowski to znany na Kaszubach lokalny polityk. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskał mandat senatora jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. W lutym 2018 r. po serii antysemickich wpisów w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka partii. Bonkowski został senatorem niezrzeszonym. W wyborach 2019 r. starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, ale nie dostał się do parlamentu.