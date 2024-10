Ulga IP Box to instrument podatkowy, który umożliwia przedsiębiorcom opodatkowanie dochodów z innowacyjnych rozwiązań preferencyjną stawką 5 proc. W praktyce, z ulgi tej korzystają często specjaliści IT pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak zauważył Michał Rodak z Grant Thornton w rozmowie z serwisem prawo.pl, organy podatkowe coraz baczniej przyglądają się zasadności stosowania ulgi IP Box przez pracowników branży IT.

Czym jest ulga IP Box?

Ulga IP Box to instrument podatkowy wprowadzony w Polsce, który ma na celu stymulowanie rozwoju innowacji i działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe, co przekłada się na większą konkurencyjność i możliwość inwestowania w nowe technologie.

Ulga ta polega na opodatkowaniu dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej (np. patentów, know-how, wzorów użytkowych) według preferencyjnej stawki 5 proc., zamiast standardowej stawki CIT lub PIT. Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorstwo musi wykazać, że dochód pochodzi z działalności B+R i spełnia określone kryteria prawne. Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, które prowadzą działalność innowacyjną.

Kontrole podatkowe programistów

W ramach kontroli podatkowej programiści są zobowiązani do przedłożenia obszernej dokumentacji, obejmującej umowy z kontrahentami oraz wystawione faktury. Ponadto organy podatkowe mają prawo żądać szczegółowych informacji dotyczących charakteru prowadzonej współpracy oraz specyfiki tworzonych programów. W celu weryfikacji przedstawionych danych fiskus prowadzi czynności kontrolne u kontrahentów, analizując ich dokumentację oraz zadając pytania dotyczące zakresu wykonanych prac, procesu tworzenia oprogramowania oraz przejścia praw autorskich.

Jak zauważa dr Piotr Sekulski, ekspert podatkowy cytowany przez prawo.pl, prowadzone przez organy podatkowe kontrole mogą mieć daleko idące konsekwencje, nie ograniczając się jedynie do kwestii prawidłowego zastosowania ulgi IP Box, lecz również do weryfikacji zasadności samej umowy cywilnoprawnej zawartej między programistą a jego kontrahentem.

Zmiany w ulgach podatkowych dla IT

Pod koniec sierpnia bieżącego roku, w wykazie prac legislacyjnych opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, znalazła się informacja o inicjatywie ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz szeregu innych aktów prawnych.

Wśród proponowanych modyfikacji dotyczących ulgi IP Box znajduje się wymóg zatrudniania pracowników, co de facto uniemożliwi osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą skorzystanie z tej preferencji podatkowej. Dodatkowo planuje się rozszerzenie podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o dochody uzyskane w ramach ulgi IP Box oraz świadczenia wypłacane beneficjentom fundacji rodzinnych.