Wczoraj ze strony Platformy Obywatelskiej padło, że jest pięciu kandydatów. A wśród tych pięciu kandydatów, który jest najważniejszy?Jest tylko jeden ważny- mówił Sawicki, odnosząc się do wczorajszego wywiadu Donalda Tuska dla "Gazety Wyborczej". Premier stwierdził w nim, że kandydatem KO będzie "osoba, która przemawiała na sobotniej konwencji partii".

"Donald Tusk będzie musiał"

W czasie konwencji KO w Warszawie głos zabierali kolejno: Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, Barbara Nowacka, Radosław Sikorski, Iwona Hartwich, Aleksandra Gajewska i Adam Szłapka. Myślę, że Donald Tusk nie będzie chciał, ale będzie musiał kandydować, bo inni (kandydaci PO - red.) nie będą rokowali dobrych wyników wyborczych. Mówiłem to od stycznia - stwierdził Sawicki.

Jego zdaniem potwierdzeniem tej tezy są takie wydarzenia jak podpisywanie umów ministrów w sprawach bezpieczeństwa, ostatnią narrację dotyczącą imigrantów i uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach 15 sierpnia na ogół bierze udział prezydent i minister obrony narodowej, a teraz na równi z prezydentem uczestniczył premier Donald Tusk, on był główną postacią obchodów. Więc to wszystko to są znaki- podsumował Sawicki.

Tusk czy Trzaskowski? Sondaż jednoznacznie wskazuje

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w minioną niedzielę, wygrałby je obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Za nim uplasowali się Karol Nawrocki jako potencjalny kandydat PiS oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Koalicja Obywatelska nadal oficjalnie nie ogłosiła, kto będzie jej kandydatem na prezydenta. Wrześniowy sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wskazuje jednak, że wyborcy KO mają wyraźnego faworyta. Zdecydowana większość, bo aż 84 proc. uważa, że kandydatem KO na prezydenta RP powinien zostać Rafał Trzaskowski. Zalewie 9 proc. badanych oceniło, że powinien nim być premier Donald Tusk. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. ankietowanych.