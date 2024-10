Dokumentujemy zabudowę związaną z klasztorem benedyktynek. Ta infrastruktura jest stopniowo odsłaniana. Mamy kilka faz rozbudowy tego terenu. Mury były wykonywane w różnych technikach budowlanych, co pozwala nam zbadać relację między nimi, osadzić je w określonym czasie. Dowiadujemy się, jak ten teren ulegał zagospodarowaniu - powiedział kierownik badań dr Ryszard Kaźmierczak z Instytutu Archeologii UMK. Archeolodzy odkryli już pierwsze pochówki, m.in. pochówek dziecka w "dziwnym układzie, wrzucony do jamy grobowej".

Po datowaniu metodą radiowęglową pozwoli będziemy mogli to wszystko umiejscowić w odpowiednich ramach czasowych. My wiedzieliśmy po badaniach w 2023, że architektura - jak na to miejsce - zachowała się w świetnym stanie. Mury są zachowane do wysokości 1,5 metra. Wiedzieliśmy czego się spodziewać, ale ten teren także cały czas nas zaskakuje - podkreślił kierownik badań.

Niezwykle ciekawe odkrycia

Dodał, że niezwykle ciekawe odkrycia mogą znajdować się na północ od obecnie odsłanianego obszaru. Tam sondaże zostaną wykonane jeszcze w tym roku, a pełnoskalowe badania ruszą w roku 2025. W sobotę mieszkańców ciekawych tych odkryć oprowadzali po wykopie m.in. dr Kaźmierczak, jak również szef Instytutu Archeologii UMK prof. Wojciech Chudziak, który był wielkim orędownikiem badań naukowych na tym terenie.

Mam nadzieję, że także budynek kościoła uda się rozpoznać archeologicznie. Wiele zależy od tego, co tam się zachowało. (...) Są tutaj warstwy przedlokacyjne, tutaj nie było wówczas jeszcze miasta, a pewnie jakaś osada, która rozwijała się nad Wisłą. To, że na tym terenie mamy do czynienia z początkami miasta, z okresem lokowania Torunia, wiemy po naszych badaniach w wiosny. Przy Bramie Klasztornej odkryliśmy wówczas konstrukcje drewniane. Drewno użyte do tamtych budowli ścięto w latach 30. XIII wieku, co wiemy po datowaniu - podkreślił dr Kaźmierczak.

Krypty średniowiecznych dostojników

Odkrywany między Bramą Klasztorną i Koszarami Racławickimi w Toruniu kompleks świętego Ducha to XIII-wieczny kościół i szpital oraz zbudowany na początku XIV wieku klasztor benedyktynek. Kościół to być może najstarsza świątynia Torunia. W niej, jak oceniają historycy, należy się spodziewać pochówków w prezbiterium. Mogą się tam znajdować krypty średniowiecznych dostojników.

To jest dla nas niezwykle ważne miejsce, bo historia to my. Z niej się wywodzimy. Bardzo się interesuję dziejami naszego miasta. To jest niezwykle istotne, aby takie odkrycia były dostępne dla przyszłych pokoleń - mówiła mieszkanka Katarzyna Drążkowska. Podkreśliła, że jest wielką orędowniczką parków kulturowych. Jeżdżę po świecie i zwiedzam takie miejsca. W paru miejscach w Toruniu już odkrywano mury, a następnie to zakopywano. Sądzę, że to błąd, to powinno być eksponowane - oceniła Drążkowska.

Obecne odkrycia zlokalizowane są w bardzo bliskim sąsiedztwie murów toruńskiego Starego Miasta, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, na terenie Bulwaru Filadelfijskiego. To miejsce, gdzie swoje prapoczątki miał Toruń.

