Już na początku 2025 roku czeka nas doskonała okazja do dłuższego wypoczynku. Nowy Rok wypada w środę, a zaledwie kilka dni później, 6 stycznia, obchodzimy Święto Trzech Króli, które w 2025 roku przypada na poniedziałek. Wystarczy wziąć urlop od 2 do 5 stycznia, aby połączyć te święta w jeden, dziesięć dni wolnych. Co więcej, jeśli zaczniemy planować podróż jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, możemy wydłużyć nasz urlop nawet do 17 dni, biorąc jedynie kilka dodatkowych dni wolnych.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dni wolne od pracy w 2025 roku

W roku 2025 kalendarz przewiduje 13 dni ustawowo wolnych od pracy, jednakże cztery z nich przypadają na dni weekendowe. W konsekwencji, łącznie z innymi dniami wolnymi, w 2025 roku będziemy mieli do dyspozycji 115 dni odpoczynku. Dni wolne od pracy w 2025 roku to:

1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki,

(środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki, 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie),

(poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie), 20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,

(niedziela) - Wielkanoc, 21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,

(poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja (czwartek) - Święto Pracy,

(czwartek) - Święto Pracy, 3 maja ( sobota ) - Święto Konstytucji 3 Maja,

( ) - Święto Konstytucji 3 Maja, 8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

(niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

(czwartek) - Boże Ciało, 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

(piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada ( sobota ) - Wszystkich Świętych,

( ) - Wszystkich Świętych, 11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości,

(wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

(czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Reklama

Święta wypadające w sobotę w 2025 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, w 2025 roku pracodawcy są zobowiązani udzielić pracownikom dwóch dodatkowych dni wolnych. Wynika to z faktu, że święta państwowe obchodzone 3 maja i 1 listopada przypadną w dni wolne od pracy, zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy.

5 długich weekendów w 2025 roku. Kiedy najlepiej wziąć wolne?

Majówka 2025

W 2025 roku majówka zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla planujących dłuższy wypoczynek. Święto Pracy przypadnie na 1 maja (czwartek), a Święto Konstytucji na 3 maja (sobotę). Zgodnie z przepisami, za sobotnie święto przysługuje nam dodatkowy dzień wolny. Jeśli weźmiemy urlop 30 kwietnia (środa) i 2 maja (piątek), łącznie z weekendami otrzymamy aż dziewięć dni wolnego, wykorzystując jedynie dwa dni urlopu.

Boże Ciało 2025

W 2025 roku Boże Ciało wypada 19 czerwca (czwartek). To oznacza, że biorąc jeden dzień urlopu 20 czerwca (piątek), możemy cieszyć się czterodniowym weekendem. Jest to doskonała okazja na rozpoczęcie wakacyjnego wypoczynku.

Święto Wojska Polskiego 2025

15 sierpnia to wyjątkowa data w kalendarzu. Tego dnia obchodzimy zarówno Święto Wojska Polskiego, jak i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Dzięki temu, że oba święta przypadają na piątek, możemy cieszyć się trzydniowym weekendem bez konieczności wykorzystywania urlopu.

Listopad 2025

Listopad 2025 roku to doskonała okazja na dłuższy wypoczynek. Święto Niepodległości, które w 2025 roku przypada na 11 listopada (wtorek), możemy połączyć z jednym dniem urlopu 10 listopada (poniedziałek), zyskując w ten sposób czterodniowy weekend.

Święta Bożego Narodzenia 2025

W 2025 roku Boże Narodzenie przypada 25 grudnia (czwartek). Dodatkowo wiele firm udziela pracownikom dnia wolnego w Wigilię. Dzięki temu, biorąc dwa dni urlopu pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, możemy cieszyć się dziewięciodniowym okresem bez pracy.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium