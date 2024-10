Na ciśnienie atmosferyczne wpływają m.in. niże niosące ze sobą wilgotną i wietrzną pogodę oraz suche wyże, które mogą powodować tworzenie się mgieł.

Obecnie nad Polską obserwujemy wysokie ciśnienie atmosferyczne spowodowane wyżem Xelat. W niektórych rejonach jego wartość osiąga 1038 hPa, co stanowi rekordową wartość odnotowywaną w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W najbliższym czasie ciśnienie będzie jednak znacząco spadać, co mogą odczuć zwłaszcza osoby wrażliwe na jego zmianę, czyli meteopaci. W piątek, 25 października, wartości ciśnienia w Polsce wyniesie od 1020 hPa do 1025 hPa. Ale niedługo potem znacząco spadnie.

Jak wysokie ciśnienie wpływa na zdrowie i samopoczucie?

Wysokie ciśnienie atmosferyczne może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla naszego zdrowia i samopoczucia. Choć niektórzy mogą zauważyć lepsze dotlenienie (a co za tym idzie pozytywny wpływ na pracę mózgu oraz wydolność fizyczną) u innych osób wysokie ciśnienie może prowadzić do problemów z oddychaniem lub wywołać bóle głowy, co spowodowane jest ograniczonym rozszerzaniem się naczyń krwionośnych. Także osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą bardziej odczuwać wpływ wysokiego ciśnienia atmosferycznego na organizm, ponieważ nacisk zewnętrzny wpływa na ciśnienie krwi mogąc pogłębiać objawy nadciśnienia.

Gwałtowne spadki ciśnienia

O ile wysokie ciśnienie może nieść za sobą pozytywne skutki, o tyle bardziej dotkliwe dla organizmu mogą być nagłe spadki ciśnienia. Osoby wrażliwe na zmiany atmosferyczne, tzw. meteopaci, mogą w tym czasie odczuwać różnorodne dolegliwości, np. bóle głowy, bóle stawów, senność, problemy z koncentracją oraz spowolnione reakcje. Spadki ciśnienia o wartości nawet 15 hPa przewidywane są w najbliższych dniach. Wtedy też mogą się nasilić negatywne objawy.