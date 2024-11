W niedzielnym odcinku show Polsatu 3 listopada pięć par walczyło o wejście do półfinału "Tańca z gwiazdami". Każda z par zatańczyła po dwa tańce. Podczas jednego z występów uczestnikom na parkiecie towarzyszyły inne gwiazdy - byli to Sandra Kubicka, Magdalena Różczka, Maciej Musiał, Maffashion oraz Fausti.

Reklama

Tydzień temu z programem pożegnał się Rafał Zawierucha, a według jurorów najlepiej poradzili sobie Julia Żugaj i Wojciech Kucina. W ósmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie zobaczyliśmy więc par. Byli to: Julia Żugaj i Wojciech Kucina; Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz; Filip Bobek i Hanna Żudziewicz; Maciej Zakościelny i Sara Janicka; Majka Jeżowska i Michał Danilczuk.

Pierwsza tura tańców

Jako pierwsza na parkiet wyszła para Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. W ich wykonaniu zobaczyliśmy brawurowe wykonanie cha-chę. Jurorzy przyznali im 37 punktów.Vanesso, uważam, że wszystko, co dobre, było w górze. W wielu momentach były zgięte kolana - komentowała Iwona Pavlović. Dla odmiany, akurat praca nóg Vanessy bardzo podobała się Ewie Kasprzyk.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Fokstrota zatańczyli Filip Bobek i Hania Żudziewicz. Grzeczny synuś, koisz serce mamusi! U Ciebie widać rozwój z odcinka na odcinek! Prawidłowa cała akcja fokstrotowa, patrzyłam na Twoje stopy, chcę go złapać, no ale nie, egzamin zdany całkowicie! - rozpływała się w zachwycie Iwona Pavlović. Para dostała aż 40 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Paso doble wykonali Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Powiem Wam, że lubię zaskoczenia i jak wprowadzamy choreografie. Byłaś uwodzicielska jak płachta na byka! - stwierdził Rafał Maserak. Tomasz Wygoda z kolei narzekał, że z u Majki Jeżowskiej zabrakło mu "wykończenia". Za swój taniec para dostała od jurorów 30 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Następna para, która pojawiła się na parkiecie "Tańca z gwiazdami" to Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Zatańczyli zmysłową rumbę i wprawili jurorów w zachwyt. 40 punktów nie było więc zaskoczeniem. Jesteśmy oczarowani! Jesteś tak dojrzała w tym tańcu! Dzisiaj wyszła głęboka, osadzona emocja, i to jest w rumbie piękne - zachwycał się Tomasz Wygoda występem Julii Żugaj.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Pierwszą turę tańców zamknęli Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Zatańczyli cha-chę, którą jurorzy ocenili na 35 punktów. Nie podobały mi się twoje nogi, bo były często zgięte kolanka. Ja wiem, że to showdance, ale ja bym chciała, żeby to był dance - podsumowała Iwona Pavlović Macieja Zakościelnego.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Druga tura tańców - gwiazdy i ich goście

Druga część programu to taneczne występy gwiazd razem z zaproszonymi gośćmi. Dwoje z tych gwiazd ma za sobą udział w "Tańcu z gwiazdami" tak jak Maciej Musiał czy Maffashion. Zadebiutowały Sandra Kubicka, Magdalena Różczka oraz Fausti.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Jako pierwsi w tej rundzie na parkiet weszli Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, a towarzyszył im Maciej Musiał. Zatańczyli ogniste tango, którym oczarowali jurorów. Dostali 40 punktów, a zachwytom nie było końca.

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz zaprezentowali się w energetycznej cha-chy, a na parkiecie towarzyszyła im Sandra Kubicka. Jurorom się podobało, ale uznali, że nie było perfekcyjnie, za ten występ dali więc w sumie 31 punktów.Jeśli chodzi o dynamikę, ruch, ostrość ruchów, trochę mi zabrakło. Nad tym trzeba popracować jeszcze - powiedział aktorowi Tomasz Wygoda.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk tańczyli razem z Maffasion. Był to taniec współczesny, który dostał od jurorów wysokie noty - przyznali 37 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli z Fausti. Był to charleston. Jak podobało się jurorom? Przyznali im 38 punktów. Iwona Pavlović stwierdziła, że "to co miało być w tym tańcu, to było", a Ewa Kasprzyk po prostu się pozachwycała.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Walca wiedeńskiego zatańczyli Maciej Zakościelny, Sara Janicka oraz Magdalena Różczka. Dostali od jurorów 32 punkty.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Ile punktów zdobyli uczestnicy w 8. odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Oto jak wygląda punktacja po dwóch tańcach w 8. odcinku "Tańca z gwiazdami": Julia Żugaj i Wojciech Kucina - 78 puntków; Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz - 77 punktów; Filip Bobek i Hanna Żudziewicz - 71 punktów; Majka Jeżowska i Michał Danilczuk - 67 punktów; Maciej Zakościelny i Sara Janicka - 67 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kto odpadł z "Tańca z gwiazdami"?

Swoją przygodę z 15. edycją "Tańca z gwiazdami" zakończyli Filip Bobek i Hanna Żudziewicz.