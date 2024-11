W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy ustanawiającej Wigilię dniem wolnym od pracy. Autorzy projektu chcą, by przepisy obowiązywały już od tego roku. Projekt przygotowali posłowie Lewicy.

W dyskusji zgłoszone zostały wnioski o przejście do drugiego czytania projektu bez kierowania go do komisji oraz o skierowanie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu zaproponował, by projekt dotyczący Wigilii trafił nie do jednej komisji, tylko do dwóch: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

Wigilia dniem wolnym. Jak głosowali posłowie?

Za skierowaniem projektu do dwóch komisji było 235 posłów, 215 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie zdecydowali o odrzuceniu wniosku Lewicy o niezwłoczne przejście do drugiego czytania projektu. Za wnioskiem Lewicy głosowało 213 posłów, 235 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Wigilia wolna od pracy. Co jest w projekcie?

Projekt Lewicy zakłada, że Wigilia będzie wolna dla wszystkich pracowników, również tych pracujących w placówkach handlowych. W uzasadnieniu do projektu Lewica podkreśliła, że Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem ważnym dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin.

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, by zapewnić bezpieczny powrót pracownikom do domu. W deklarowanych skutkach regulacji projektu wskazano, że Wigilia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, oraz na Węgrzech.

Dni wolne od pracy w Polsce

Obecnie obowiązująca ustawa o dniach wolnych od pracy stanowi, że dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, I maja Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 1 1 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele.

Do propozycji klubu Lewicy pozytywnie odniosły się związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Szef "S" Piotr Duda przekazał PAP, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy".

