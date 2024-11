Ruszył Marsz Niepodległości w Warszawie z ronda im. Romana Dmowskiego

Marsz Niepodległości w Warszawie ruszył pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my" z ronda im. Romana Dmowskiego do ronda De Gaulle'a. Teraz uczestnicy przechodzą mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. W związku ze zgromadzeniem na trasie marszu i w jego okolicach spodziewane są utrudnienia w ruchu.

Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać znaczne siły policji i Straży Marszu Niepodległości. Barierkami wygrodzone zostały m.in. Aleje Jerozolimskie. Szacujemy, że w Marszu Niepodległości weźmie udział ponad 100 tys. osób. Na pewno zainteresowanie jest większe niż w latach ubiegłych – powiedzieli organizatorzy Marszu Niepodległości.

Zgromadzeni niosą rozciągniętą flagę Polski. Z przodu marszu jest wielki baner z hasłem tegorocznej edycji: "Wielkiej Polski moc to my". Maszerujący niosą też banery z hasłami np. "Polska katolicka, nie laicka". Manifestujący wznoszą okrzyki: "Cześć i chwała bohaterom", "Nadchodzi, nadchodzi, Marsz Niepodległości", "Bóg, honor i ojczyzna", "Kto nie skacze, ten za Tuskiem". Odpalane są race, słychać huk petard.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Są pierwsze zatrzymania

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przebieg zgromadzeń, w tym Marszu Niepodległości, monitoruje specjalny sztab. Biorą w nim udział przedstawiciele straży pożarnej, policji, władz miasta i służb odpowiedzialnych za infrastrukturę.

Do godz. 12 policjanci zatrzymali 36 osób, w tym: 30 posiadających narkotyki oraz 6 osób poszukiwanych. Jedna z nich figurowała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS).

Do godziny 14 policjanci pełniący służbę przy zabezpieczeniu zgromadzeń odbywających się w centrum miasta podjęli interwencje wobec 75 osób posiadających materiały pirotechniczne. Zabezpieczono: 212 rac, 440 petard, 201 flar, 22 tzw. stroboskopy i 2 wyrzutnie – informuje stołeczna policja.

"Policjanci pełniący służbę w rejonie Al. Solidarności udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie z urazem głowy, który leżał na chodniku. Na miejsce wezwana została załoga pogotowia ratunkowego" – zaznaczyli policjanci.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Utrudnienia w ruchu

Policjanci przekazali również informacje dla kierowców o zamknięciu Al. Jerozolimskich, mostu Poniatowskiego i Al. Poniatowskiego na odcinku od ul. Emilii Plater do ronda Waszyngtona. A także wstrzymaniu ruchu na ul. Marszałkowskiej, na odcinku od placu Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej.

W Święto Niepodległości na terenie Warszawy nie można posiadać i używać środków pirotechnicznych, a także mieć przy sobie broni. Nad trasą tegorocznego marszu obowiązuje też zakaz lotów dronami.